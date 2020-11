Golfclub Hochstatt: Ordentliche Saison trotz Einschränkungen

Neresheim-Hochstatt (an) - Die Wettspielsaison 2020 auf baden-württembergischer Landesverbandebene hat erst im September mit ordentlicher Verzögerung begonnen. Wie in vielen anderen Bereichen hatte Corona auch hier einiges durcheinandergebracht und statt fünf Spieltagen gab es dieses Jahr nur einen Spieltag. Dieser wurde auf einem neutralen Platz ausgetragen und der Tagessieg ermächtigte zur Teilnahme am Aufstiegsspiel.

Den Hochstatter Mannschaften der AK 50 Herren I und AK 65 Herren I gelang dieser Erfolg. Sie erreichten in ihren Ligagruppen jeweils den ersten Platz und sicherten sich damit die Qualifikation zu den Aufstiegsspielen von der 3. in die 2. Liga (AK 50) und von der 2. in die 1. Liga. Diese wurden im Golf-Club Grafenhof beziehungsweise Golf-Club Rheinblick ausgetragen. Während es den Herren der AK 65 nicht gelang, im Kampf um den Aufstieg mitzuspielen, konnten die Herren der AK 50 mit einem 3. Platz den Aufstieg besiegeln. Die Hochstatter Damen AK 50 verpasste die Qualifikation zum Aufstiegsspiel knapp und landete hinter den erstplatzierten Haghofern auf dem 2. Rang.

Die Baden-Württembergischen Mannschaftsmeisterschaften fanden dagegen wie gewohnt statt. Am ersten Tag wurde ein Zählspiel ausgetragen, am zweiten Tag wurde dann im Lochspiel um den Auf- oder Abstieg gespielt. Die Damenmannschaft sicherte sich im GC Gröbernhof nach dem Zählspiel den 6. Platz und musste am Finaltag gegen den 7. aus dem Zählspiel, den Golf-Club Marhördt, antreten und gegen den Abstieg kämpfen. Beide Mannschaften waren zu Beginn gleichauf, Lea Gerlach und Susanne Pitz teilten jeweils ihre Matches. Marion Jooss und Ulrike Kopp verloren ihre Begegnungen knapp, sodass sich die Damen aus Marhördt nach jeweils einem verlorenen und siegreichen Vierer sich 4:2 durchsetzen konnten. Die Hochstatter Damen konnten die Klasse damit nicht halten.

Die Hochstatter Herrenmannschaft sicherte sich im GC Bad Rappenau nach ihrem Zählspiel am ersten Tag mit guten Ergebnissen des Vierers Boris und Max Stade sowie Gunter Siegmann (Einzel) den vierten Platz. Damit mussten sie am zweiten Tag gegen den Ersten des Vortages, den GC Steisslingen, ran und spielten um den Aufstieg. Am zweiten Tag wollte allerdings nichts wirklich gelingen. Einzig Gunter Siegmann teilte sein Match gegen seinen Konkurrenten aus Steisslingen. Am Ende stand nach ein paar knappen Niederlagen in den Hochstatter Reihen ein 6,5 - 0,5 für die Steisslinger Mannschaft.