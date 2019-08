Das Shoot-Out im Golf-Club Hochstatt ist gerade bei den ambitionierten Spielern beliebt. Da es kurz dem Saisonhöhepunkt, den Clubmeisterschaften, eine optimale Vorbereitung darauf bietet. Mit 38 Bruttopunkten, gleichbedeutend mit 40 Nettopunkten und einer Verbesserung ihres Handicaps von -0,1 auf +0,3, konnte Helen Schenk das beste Ergebnis nach 18-Loch auf der Scorekarte notieren.

Siegmann auf Platz zwei

Hinter ihr belegte Gunter Siegmann mit soliden 31 Bruttopunkten den zweiten Rang. Die Plätze drei und vier sicherten sich Karoline Pitz und Michael Murgul mit je 28 Bruttopunkten. Dies sollte jedoch noch gar nichts heißen, denn im anschließenden Shoot-Out wird die Rangfolge erfahrungsgemäß noch einmal ziemlich durcheinandergebracht. Anton Metzger, Boris Stade und Hartwig Schenk waren mit 26 Bruttopunkten schlaggleich und sorgten für die Plätze fünf bis sieben.

Damit war auch festgelegt, dass am ersten Extraloch zwei statt wie sonst ein Spieler ausscheiden mussten. Am ersten Loch gab es mehrere schlaggleiche Ergebnisse, sodass gleich ein Stechen aus kurzer Distanz über den Bunker entscheiden musste. Michael Murgul und Gunter Siegmann zogen gegen Anton Metzger und Hartwig Schenk den Kürzeren und waren damit ausgeschieden. Als Nächster musste Anton Metzger die Segel streichen. An Loch 16 erwischte es die Tagesbeste und Helen Schenk musste ihre Titelhoffnungen begraben. An Loch 17 wurde es noch einmal spannend. Da auf der Bahn gleiche Ergebnisse erzielt wurden, gab es ein Stechen, das Karoline Pitz und Boris Stade für sich entscheiden konnten. Hartwig Schenk war damit ausgeschieden. Auf dem Schlussloch hatte Pitz wiederum das glücklichere Ende für sich und ging somit als Siegerin hervor.

In der Nettowertung wird im Gegensatz zum Brutto, das die objektiv besten Ergebnisse widerspiegelt, das Ergebnis in Relation zur individuellen Spielstärke gesetzt. In der Nettoklasse A waren dies Egon Maier mit 41 Nettopunkten, Michael Murgul mit 38 und Maximilian Stade mit 35 Nettopunkten. Die Nettoklasse B entschied Pedro Caro Ortiz mit 42 Punkten für sich, gefolgt vom schlaggleichen Kurt Abele und Tanja Nemeth mit 40 Nettopunkten. Die Sonderpreise Longest Drive erspielten sich Helen Schenk und Maximilian Schade, während Gunter Siegmann sich in der Wertung Nearest to the Pin durchsetzen konnte.