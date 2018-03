Goldener Tag für LSG-Senioren

Mit einem kleinen aber feinen Aufgebot war die LSG Aalen bei den Baden-Württembergischen Senioren Hallenmeisterschaften und bei den Württembergischen Hallenmehrkampfmeisterschaften am Start. Harald Class und Ruben Niemann erkämpften sich jeweils den Landesmeistertitel in ihrer Altersklasse, Michelle Fischer verpasste in einem sehr starken Teilnehmerfeld nur knapp eine Medaille.

Was gibt es für Leichtathleten in unseren Breitengraden schöneres, als in einer warmen Leichtathletikhalle um Platzierungen zu kämpfen, während es draußen schneit. Dies dachten sich auch Class und Niemann und fuhren zu den Landesmeisterschaften der Senioren nach Sindelfingen. Stabhochspringer Class hatte im Vorfeld mit Verletzungen zu kämpfen, die ihn auch im Wettkampf noch behinderten. Durch seine jahrelange Erfahrung und eingespielte Technik konnte er dennoch die Latte auf 3,30 Metern überqueren. Damit blieb Class zwar unter seiner Vorjahresleistung, dennoch zeigte er sich zufrieden, da es zum M50-Titel gereicht hat. Auf die Teilnahme an der Hallen-DM in zwei Wochen wird er jedoch verzichten.

Bei Ruben Niemann läuft es besser

Wesentlich besser verlief das Wintertraining bei Niemann. Auch wenn aus dem Grundlagentraining heraus noch keine Topleistungen auf der 800-Meter-Distanz zu erwarten waren, wurde eine Zielzeit von 2:15 Minuten für die vier Hallenrunden angestrebt. Als Favorit der Altersklasse M 35 war Niemann in einem kleinen Starterfeld unerwartet starker Gegenwehr ausgesetzt. Sein Konkurrent in der Altersklasse hielt sich während des gesamten Rennens hervorragend und steigerte seine Bestzeit um über fünf Sekunden. So musste Niemann hoch konzentriert laufen und fast alles aus sich herausholen, um den Landesmeistertitel zu gewinnen. Am Ende siegte er mit einer Zeit von 2:14,77 Sekunden und nur 2,5 Sekunden Vorsprung. Für Niemann bedeutete dies zudem die beste Zeit auf dieser Strecke seit mehr als drei Jahren.

Am gleichen Tag fanden in Ulm die Württembergischen Hallenmehrkampfmeisterschaften statt. Mit dabei war in diesem sehr hochklassig besetzten Wettkampf Michelle Fischer von der LSG. 2536 Punkte für Platz vier war am Ende das Ergebnis, dabei fehlten nur 21 Punkte auf einen Podestplatz in der Altersklasse W 15. Erwartungsgemäß mit guten Leistungen absolvierte sie ihre fünf Disziplienen routinemäßig, wobei ihre persönliche Bestleistung mit 9:36 Sekunden im 60 Meter-Hürdenlauf besonders hervorzuheben ist. Kurz zuvor zog sie sich im Hochsprung bei ihren 1,44 Metern noch eine leichte Bänderdehnung zu. Mit diesem Wettkampfergebnis ist Fischer auf einem guten Weg wieder die Kadernorm zu knacken, um weiter in der württembergischen Spitze mitmischen zu können. Nach dieser positiven Standortbestimmung gehen alle drei Athleten nun sehr zuversichtlich und hoch motiviert in die weitere Vorbereitung für die kommende Freiluftsaison.