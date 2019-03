Goldene Staffeln und starke Leistungen

Am vergangenen Sonntag ist ein Schwimmteam der TSG Abtsgmünd bei den Württembergischen Meisterschaften der Masters in Leonberg an den Start gegangen. Hier werden die Teilnehmer in Altersklassen gewertet. Die Schwimmer der TSG zeigten starke Leistungen. Erfolgreich waren auch die beiden Staffeln.

Die 4x50-Meter-Lagen-Staffel in der Besetzung: Anika Braun, Hanna May, Stefanie Kruger und Elke Maier war in einer Zeit von 2:26,20 Minuten einfach nicht zu schlagen. Auch über die 4x50-Meter Freistil waren die Abtsgmünder in der Besetzung: Stefanie Kruger, Heidi Witzmann, Anika Braun und Hanna May erfolgreich und sicherte sich die Goldmedaille. Heidi Witzmann (Altersklasse 45) startete über die 100 Meter Rücken und erreichte einen starken vierten Platz. Über die 50 Meter Freistil belegte sie Platz neun. Svenja Zieker (AK 20) schwamm die 50- und 100 Meter Brust. Hierbei erreichte sie die Plätze acht und sieben.

May knapp an Medaille vorbei

Stefanie Kruger (AK 20) erschwamm sich über die 100 Meter Delphin in einer Zeit von 1:20,95 Bronze. Auch über die 50 Meter Rücken sicherte sie sich Bronze. Hanna May (AK 20) schwamm eine neue Bestzeit über die 50 Meter Freistil in 0:30,68 Minuten und schwamm knapp an der Medaille vorbei auf Platz vier. Über die 100 Meter Freistil schwamm sie in einer guten Zeit auf den fünften Platz. Ein sechster und ein neunter Platz über 50 Meter Rücken und 50 Meter Brust komplettieren ihr Ergebnis. Elke Maier (AK 45) schwamm über die 100 Meter Lagen in einer Zeit von 1:26,39 Minuten zu Bronze. Über die 50 Meter Delphin wurde sie Vierte. Anika Braun (AK 20) erschwamm sich in einer Zeit von 1:20,03 Minuten den Vizemeistertitel. Über die 100 Meter Freistil wurde sie Sechste. Außerdem erreichte sie einen Siebten und neunten Platz über 50 Meter Rücken und 50 Meter Freistil.