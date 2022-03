Goldene Konfirmation am 13. März

In der vergangenen Woche hat sich ein Konfirmand des Jahrgangs 1972 gemeldet, der am 13. März in den Gottesdienst der Stadtkirche kommt, um seine Goldene Konfirmation zu feiern. An diesem Sonntag wäre eigentlich das Fest der Eisernen Konfirmation gewesen, das aber coronabedingt verschoben wurde. Nun ist es nicht möglich, so schnell die ehemaligen Konfirmanden anzuschreiben, das hat immer der Jahrgang mit der Hilfe des Gemeindebüros gemacht. Nun will die Gemeinde alle ehemaligen Konfirmanden des Jahrgangs 1972 auf diesem Wege zum Gottesdienst am 13. März um 10 Uhr in der Aalener Stadtkirche einladen. Gerne darf man sich auch im Büro (Telefon 95620) melden.