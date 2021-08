Gold und Bronze gehen an zwei Aalener Delphine

Nach kräftezehrenden 2,5 Kilometer am vergangenen Samstag im Wöhrsee kann sich der 38-jährige Alexander Jung über die internationale bayerische Meisterschaft und die 21-jährige Katja Mohr über eine Bronzemedaille freuen. Keine schlechte Ausbeute für die beiden Schwimmer des SC Delphin Aalen.

Der Freiwasserroutineur Jung war nicht nur über den Titelgewinn in der Altersklasse (AK) 35, sondern auch mit seiner erreichten Zeit sehr zufrieden. „Nach einer nunmehr fast eineinhalbjährigen Corona bedingten Trainingsabstinenz im Wasser habe ich bei einer Zeit von knapp über 34 Minuten alles gegeben und etliche jüngere Kontrahenten hinter mir gelassen“, sagt Jung und fügt an: „Mein Start gelang mir super und ich konnte mich die ersten 500 Metern in der Spitzengruppe aller Starter festsetzen. Danach musste ich allerdings abreißen lassen und war fast die gesamte Strecke auf mich alleine gestellt.“ Es sollte nicht der einzige Erfolg für den SCD bedeuten. „Als schwimmender Trainer freut mich aber ganz besonders, dass auch Katja Mohr aus der SC Delphin Freiwassertrainingsgruppe ihre Bestzeit um über zwei Minuten steigern und mit einer Zeit von 37 Minuten auf Platz drei schwimmen konnte“, weiß Jung zu berichten.

Während der Zeit ohne Trainingsmöglichkeiten im Hallenbad haben sich einige Aalener Delphine der Leistungsmannschaft mit Landtraining fit gehalten. Anfang Juni wollten die Schwimmer dann aber endlich wieder Wasser spüren und so wurde eine Freiwassertrainingsgruppe gegründet, die seither in einem nahegelegenen See ein- bis zweimal die Woche trainiert. Seit knapp vier Wochen findet wieder Training im Hallenbad statt.