Gold und Bronze für MTV-Fechter

Bei den Baden-Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Weinheim, die im Rahmen des Landesturnfestes ausgetragen worden sind, hat Martin Achtner souverän den Titel im Fünfkampf der Fechter in der Altersklasse M 14-15 mit 44,7 Punkten gewonnen. Auch die anderen Aalener waren erfolgreich.

Der Wettkampftag begann mit dem Luftgewehrschießen. Martin Achtner in der M 14-15 erzielte solide 59,1 von 100 Ringen. Nur einer seiner fünf Konkurrenten war mit 65 Ringen besser. Auch im Schwimmen überzeugte er mit einer persönlichen Bestzeit von 44,4 Sekunden über die 50 Meter-Bruststrecke. Nach dem Ortswechsel ins Leichtathletikstadion wuchtete Achtner die vier Kilogramm-Kugel auf 8,81 Meter. Im 1000-Meter-Lauf kämpfte er sich zur Tagesbestzeit seiner Altersklasse mit 3:36 Minuten. Mit einer komfortablen Führung ging er zum Degenfechten. Hier konnte er fünf seiner acht Gefechte gewinnen. Damit wurde er souverän Turnfestsieger und Baden-Württembergischer Meister. In der Altersklasse M 50+ waren zehn Teilnehmer am Start. Beide MTV-Athleten begannen hier beim Schießen etwas verhalten. Günter Böhringer erzielte im aufgelegten Luftgewehrschießen 77,8 Ringe und Bernd Milde 75,6 Ringe. Im Schwimmen dagegen waren beide voll motiviert. Böhringer mit 42,1 Sekunde auf der 50 Meter-Bruststrecke und Milde mit 32,1 Sekunden auf der 50 Meter-Freistilstrecke punkteten. Im Stadion überzeugte Böhringer mit 8,60 Meter im Kugelstoßen und 10,45 Sekunden beim 75 Meter-Sprint.

Beim abschließenden Fechten kämpften die beiden Führenden um jeden Treffer und um jeden Sieg. Im direkten Duell gewann Böhringer gegen Müller klar mit 3:0, auch sein Teamkollege Milde leistete Schützenhilfe mit einem 3:0-Sieg gegen Roland Müller. Böhringer gewann acht seiner elf Gefechte und erzielte 28 Treffer (12,3 Punkte), Roland Müller musste sich mit fünf Siegen und nur 21 Treffern begnügen (8,3 Punkte). Dies reichte für Böhringer zum Turnfestsieg und dem Titel des Baden-Württembergischen Meisters. Michael Bischoff in der M 30+ konnte mit 4:10 Minuten im 1000-Meter Lauf und beim Fechten mit sechs Siegen in zehn Gefechten überzeugen. Dies bedeutete den dritten Platz und die Bronzemedaille.