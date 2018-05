Die Kegel-Weltmeisterschaft lief für Sissi Schneider und Laura Runggatscher vom KC Schrezheim nicht so wie geplant. Für KC-Coach und Bundestrainer Trainer Wolfgang Lutz dagegen umso besser. Mit einer Goldmedaille im Einzel für Sina Beisser (Victoria Bamberg, 3:1-Sieg gegen die Ungarin Anita Mehesz) konnte er als Coach den höchsten Triumph einfahren. Dass eine Qualifikation eigene Gesetze hat und wenn man weiß was man spielen muss, das ist nicht einfach. Dann fehlen einem nur zwei, beziehungsweise zehn Kegel. Das ist bitter. So ging es Runggatscher und Schneider.

Schneider hatte noch eine Chance auf die Medaille. Sie trat im Sprint an. Der Sprint wird in einem 10/10 K.o.-Modus gespielt. Also zehn Wurf in die Vollen, zehn Wurf ins Räumen und das Ganze über zwei Bahnen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Sudden Victory. Schneider hatte mit Zorica Barac aus Serbien eine bekannte Gegnerin gezogen. Die Schrezheimer kennen sie bereits aus den vielen Champions League spielen und waren vorgewarnt.

Das Duell war auf Augenhöhe. Der erste Satz ging noch an Barac, den zweiten konnte Schneider für sich entscheiden. Dann ging es ins Stechen. Drei Wurf in die Volle. Die beiden machten es spannend. Nach drei Würfen gab es Gleichstand. Also hieß es Bahnwechsel und nochmals drei Wurf in die Vollen. Dann zog Schneider den Kürzeren und schied aus.

Runggatscher trat, wie bereits bei der U 23, mit Armin Egger im Tandem-Mixed an. Die erste K.o.-Runde überstanden sie ohne Probleme. Dann kam trafen sie auf das kroatische Duo Ana Jambrovic und Hrovje Marinovic. Diese beiden ließen Runggatscher und Egger keine Chance und zogen davon. Damit war das Aus in der zweiten Runde besiegelt. Und für Trainer Lutz gab es bei den Damen die Goldmedaille. Am Dienstag werden die Schrezheimer ihre WM-Teilnehmer gebührend im Kegeltreff am Kloster empfangen.