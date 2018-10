GOA-Mitarbeiterin an Spritze im Müll verletzt

Vor wenigen Wochen ist auf einem GOA-Wertstoffhof Restmüll angeliefert worden, in dem sich offene Spritzen befanden. Eine Mitarbeiterin verletzte sich an einer dieser Spritzen und musste ärztlich versorgt werden. Folgeerkrankungen sind in solchen Fällen nicht ausgeschlossen, da der Inhalt der Spritze nicht bekannt ist.

Stichsichere Behälter

Diesen Vorfall nimmt die GOA zum Anlass, eindringlich darauf hinzuweisen, dass Spritzen ausschließlich in stichsicheren Behältern im Restmüll entsorgt werden dürfen. Dies gilt sowohl für die Entsorgung in der Restmülltonne beziehungsweise im Restmüllsack, als auch für die Anlieferung auf den Wertstoffhöfen Ellert und Reutehau. Informationen zur richtigen Entsorgung von unterschiedlichen Abfällen gibt es im Abfall-ABC der GOA. Das steht auf den Internetseiten der GOA unter www.mygoa.de und unter www.goa-online.de