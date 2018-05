GOA fährt ausgefallene Touren nach

Die Abfallgesellschaft GOA fährt am Samstag, 19. Mai, nicht fertige Abfuhrtouren nach, um ab der kommenden Woche wieder alle Abfuhrtermine einhalten zu können. Auch in dieser Woche konnten Touren teilweise nicht am regulären Abfuhrtag abgefahren werden. Hiervon betroffen sein können die Hausmüllabfuhr in Bartholomä und Essingen sowie die Elektroschrottabholung in Bargau, Bartholomä und Heubach. Die GOA bittet die betroffenen Haushalte, nicht abgeholte Behälter beziehungsweise Säcke sowohl am Abfuhrtag Freitag als auch am Samstag bereitzustellen. Abfuhrbeginn ist an beiden Tagen um 7 Uhr.