Go-Ahead entschuldigt sich für misslungenen Start

Der neue Bahnbetreiber Go-Ahead berichtet von einem mittlerweile stabilen Betriebsablauf. Reisende sehen das anders - viele machen ihrem Ärger online Luft. Das Unternehmen reagiert mit einem Entschuldigungsbrief in den Zügen.

„Pfingstmontag und Dienstag häuften sich Zugausfälle und Verspätungen, die im Laufe des Tages immer weiter anwuchsen. Zugleich haben wir Ihnen oftmals keine oder zumindest keine verwertbaren Informationen zur Verfügung stellen können. Insbesondere bedauern wir, wenn Sie dadurch Termine versäumt oder eine Anschlussverbindung verpasst haben“, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung.

Probleme bereite ein zunehmender Vandalismus in den Fahrzeugen. An zwei Zügen wurden durch Steinwürfe von außen Scheiben zerstört. Während einer Fahrt nach Aalen wurde ohne Grund die Notbremse betätigt und anschließend eine Scheibe zerstört, was einen Polizeieinsatz zur Folge hatte.

Lösung für Züge im Ostalbkreis

Eine Regionalbahn musste am Montagmorgen aufgrund einer Leittechnikstörung entfallen. Um die IRE-Verbindung zwischen Karlsruhe und Stuttgart zu entlasten, soll ab Mittwoch, 19. Juni, bis auf Weiteres zur Verstärkung ein zusätzlicher Zug der DB Regio eingesetzt werden, der acht Mal am Tag pendelt.

Go-Ahead arbeite auch weiter an einer Lösung für die Wiederaufnahme des IRE zwischen Stuttgart und Aalen. Der für die Strecke zwischen Crailsheim und Ellwangen eingeführte Busersatzverkehr wird noch bis voraussichtlich Sonntag beibehalten.

Der Fahrplanwechsel auf manchen Zugverbindungen in Baden-Württemberg ist vollzogen. Seit Sonntag fahren auf der Strecke Karlsruhe-Aalen und Stuttgart-Aalen-Crailsheim anstatt der Deutschen Bahn die neuen Go-Ahead Züge. Doch technische Störungen sorgen in den ersten Tagen für Verspätungen und gar Ausfälle der Fahrten – und somit auch für Unmut bei den Fahrgästen.