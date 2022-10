Gmünder Dartmeisterschaft: Michael Krieger entthront Sebastian Bräutigam persönlich

In Göggingen sind die „3. Gmünder Dartmeisterschaften“ des DC Over the Tops ausgetragen worden. Nach elf Stunden Dartsport in der Gemeindehalle Göggingen stand letztlich Michael Krieger als Sieger fest. Damit hat er Sebastian Bräutigam, der die ersten beiden Veranstaltungen gewonnen hatte, entthront – und diesen sogar höchstpersönlich aus dem Turnier geworfen.

Dartsport boomt, auch auf der Ostalb, nach wie vor. Das ist auch der Grund, warum der Dartclub Over the Tops diese Veranstaltung 2019 ins Leben gerufen hat. Dazu möchten die Verantwortlichen den Dartsport „gesellschaftsfähig“ machen, rausholen aus Schubladen. So sind bei den ersten beiden Veranstaltungen in Summe 4000 Euro gespendet worden, in erster Linie, um Kindern zu helfen. Auch nach der dritten Veranstaltung wird wieder etwas gespendet. „Wir wissen nur noch nicht, wann und wie viel, müssen erst einmal einen Kassensturz machen“, sagt Timo Lämmerhirt, Medienverantwortlicher der DC Over the Tops, schmunzelnd. Vorstand Vjekoslav Balaz und er hatten die Gmünder Dartmeisterschaften 2018 aus der Taufe gehoben, um sie im Sportkalender Gmünds zu etablieren, daran halten sie weiterhin fest.

Die Bürgermeister der Gemeinden Ruppertshofen, Täferrot und Leinzell, Peter Kühnl, Markus Bareis und Marc Schäffler, waren zum Start gekommen und haben traditionell das Einlagespiel absolviert, was den Startschuss der Dartmeisterschaften eingeläutet hat. Danach ging es für die knapp 70 Teilnehmer an die 15 Automaten. Das Besondere an den Dartmeisterschaften ist die Tatsache, dass jeder der Teilnehmer definitiv mehrere Spiele hat, da sich die Darterinnen und Darter zunächst in den Gruppen duellieren müssen. Vier aus jeder Gruppe sind weitergekommen, danach ging es in die K.o-Phase.

Hier kam es dann gleich zu einem Duell mit Finalcharakter: Der amtierende Stadtmeister Sebastian Bräutigam traf auf Michael Krieger. Krieger war Zweiter 2019 (verlor damals gegen Bräutigam) und 2020 Vierter, die Halle verlagerte sich also an diesen Automaten. Rund 30 Zuschauer versammelten sich um diesen Automaten. Am Ende setzte sich Krieger hauchdünn mit 3:2 durch, es stand fest: Erstmals wird es einen anderen Gmünder Dartmeister geben.

Bräutigam, der zum Start der Veranstaltung durchs Mikrofon die Veranstaltung noch einmal formell für eröffnet erklären durfte, ging aber auch nicht leer aus. Im Steeldart-Wettbewerb „Bullseye“, der parallel zur Veranstaltung stattgefunden hatte, gewann er Pokal und 30 Euro Preisgeld. Den weiteren Steeldart-Wettbewerb „Highcore“ sicherte sich Florian Steeb, auch hier gab es einen Pokal und ebenfalls 30 Euro Preisgeld. Einen weiteren Pokal sicherte sich Petra Krieger, Mutter vom späteren Gmünder Dartmeister 2022. Recht kurzfristig hatte sie sich angemeldet, schied zwar (knapp) nach der Vorrunde aus, wurde aber beste Dame. Ein Pokal und eine Flasche Sekt waren der Preis. Ebenfalls außer Konkurrenz lief ein weiterer Wettbewerb auf der Bühne, bei dem vier Teilnehmerinnen oder Teilnehmer ausgelost wurden, die um zwei VIP-Tickets für den VfR Aalen gespielt haben. Dieses Sonderspiel gewann schließlich Jens Brodzinski, der sich in der Gruppe übrigens als einer von drei Spielern (Florian Steeb, Yasin Keskin und Michael Krieger ebenfalls) verlustpunktfrei durchsetzte, im ersten K.o.-Spiel dann aber am Böbinger Patrick Aichele scheitern sollte.

In den Halbfinals duellierten sich Jürgen Tauchert und Uros Cutic. Routinier Tauchert ließ seinem jungen Konkurrenten, der für die zweite Mannschaft der Over the Tops spielt, keine Chance und siegte mit 4:0. Das andere Halbfinale zwischen Michael Krieger und Yasin Keskin dagegen verlief deutlich knapper, am Ende setzte sich Krieger im Decider mit 4:3 unter großem Jubel in der Halle durch. Krieger spielte hier unter anderem eine 180, dem Maximalwert beim Dart. Hiervon gab es einige während des Turniers, alleine vier während der K.o.-Runde.

Im Spiel um Platz drei dann unterlag Cutic Keskin mit 1:3, dann stand um kurz vor 23 Uhr das Finale auf dem Programm. Dieses verlief relativ einseitig. Während Krieger sein Level halten und gut scoren konnte, fand Tauchert überhaupt nicht in sein Spiel. Krieger siegte 5:0, was aber seine Freude natürlich nicht minderte. Neben dem Wanderpokal gab es noch einen weiteren, den er behalten darf sowie satte 350 Euro. Tauchert musste sich nach einem starken Turnier ebenfalls nicht lange ärgern, auch er erhielt noch 200 Euro und einen Pokal.

Die Verantwortlichen zogen ein positives Fazit, die Gmünder Dartmeisterschaften werden auch ihre vierte Auflage erleben. Wann die sein wird, das ist noch ungewiss.