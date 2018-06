Es ist das bekannteste Gmünder Stadtderby. Vor einigen Jahren duellierten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Mittlerweile hat der Verbandsligist FC Normannia Gmünd dem TSB Gmünd den Rang abgelaufen. Dennoch pflegen beide Vereine eine freundschaftliche Verbindung – so kommt es am Mittwoch, um 18.30 Uhr, zum Testspiel zwischen dem A-Ligisten TSB Gmünd und dem FCN in der Buchstraße.

Nach einem gelungenen Trainingslager und einem starken Auftritt im Spiel gegen den Landesligisten SF Dorfmerkingen scheint die Normannia unter Trainer Beniamino Molinari sich immer besser aufeinander abzustimmen. Auch personell sind fast alle Kicker einsatzfähig. Die einzige Baustelle ist die Defensive, da mit Acioglu, Funk und Widmann drei Innenverteidiger nicht bei 100 Prozent sind. Daher testet Molinari viel und hat sich zuletzt für Routinier und Mittelfeldspieler Patrick Krätschmer als Innenverteidiger entschieden. Am Mittwoch beim TSB Gmünd werden weitere Varianten getestet, sodass sich die Zuschauer auf einen spannenden Vergleich freuen dürfen. Auch der TSB hat mit seinem neuen Trainer Vitali Neumann die Vorbereitungsphase bereits eingeläutet. Die TSBler wollen den nächsten Schritt in der A-Liga machen und mit vielen Jugendspielern an der Bezirksliga-Tür anklopfen. In den nächsten zwei bis drei Jahren wäre ein Aufstieg aus Sicht des TSB Gmünd realistisch. (jh)