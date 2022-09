Glückliche Umstände retten Arztpraxis im Ostalbkreis

Im Ostalbkreis droht in den nächsten Jahren flächendeckend ein Praxensterben, weil zahlreiche Hausärzte in den Ruhestand gehen, ohne dass eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger die Betreuung übernimmt. Doch es gibt ein kleines gallisches Dorf, in dem alles anders ist: Die Praxis von Dr. Hanns-Peter und Dr. Bernhard Zweigle kann nach einem jahrelangen Stopp inzwischen sogar wieder weitere hausärztliche Patienten aufnehmen.

Das ist glücklichen Umständen zu verdanken, denn vor knapp einem Jahr stand es Spitz auf Knopf, dass auch hier die Hausarztpraxis geschlossen werden muss. Die diabetologische Schwerpunktpraxis, die inzwischen zu den größten im Land zählt, war von dieser Entwicklung allerdings nicht betroffen. Sie wäre in jedem Fall weitergeführt worden.

Zusammenschluss sichert Zukunft der Arztpraxis

Vater und Sohn Zweigle waren sich gegen Ende des vergangenen Jahres einig: Wenn sich nicht noch etwas tut, müssen sie die Hausarztpraxis schließen. Denn Hanns-Peter Zweigle ist mit seinen 74 Jahren einer der ältesten noch praktizierenden Hausärzte im Kreis, sein Sohn Bernhard ist mit der diabetologischen Schwerpunktpraxis voll ausgelastet und kann sich nicht zusätzlich um hausärztliche Patienten kümmern.

Der glückliche Umstand, der die Schließungsüberlegungen nicht Wirklichkeit werden ließ, heißt Volker Ahl. Er hatte seine Praxis in Giengen verkauft, wollte aber als Hausarzt im Angestelltenverhältnis weiter tätig sein.

In Waldhausen hat er inzwischen seine neue Wirkungsstätte und Bernhard Zweigle kann freudestrahlend verkünden: „Wir nehmen wieder hausärztliche Patienten auf.“ Denn dies war seit einigen Jahren nicht mehr der Fall gewesen.

Bernhard Zweigle hat allen Grund zum Strahlen: Die Zukunft der hausärztlichen Praxis in Waldhausen ist gesichert, weitere Patienten können aufgenommen werden. Die diabetologische Schwerpunktpraxis war ohnehin nie gefährdet. (Foto: Viktor Turad)

Der Internist und Diabetologe Bernhard Zweigle war im Juli 2013 in die elterliche Praxis eingestiegen. Er übernahm damals die Betreuung der hausärztlichen Patienten seiner Mutter Dr. Brigitte Zweigle, die sich in den Ruhestand zurückzog. Gleichzeitig baute er zusammen mit seiner Frau Manuela aus dem Nichts eine diabetologische Schwerpunktpraxis auf, die sich inzwischen eines guten Rufes und eines großen Zulaufs erfreut.

Erkrankung von Zweigle Junior brachte Unsicherheiten

Eine schwere Erkrankung Bernhard Zweigles führte in den folgenden Jahren dazu, dass das Weiterbestehen der Praxis mehrmals auf des Messers Schneide stand. Ein glücklicher Umstand bei alledem war, dass der Vater nach wie vor tätig war und seinen Einsatz nicht nur nicht zurückfuhr, sondern sogar noch steigern konnte. Aber klar war, dass dies nach der Gesundung des Sohnes nicht ewig so weitergehen konnte.

Ein zweiter Umstand ließ das Weiterbestehen der Praxis, zumindest am derzeitigen Standort, fraglich erscheinen: Das Gebäude, in der sie Räume gemietet hatte, war sechs Jahre lang in der Insolvenz. Inzwischen sind die Besitzverhältnisse geklärt: Manuela Zweigle hat die Räume gekauft. Und noch ein glücklicher Umstand ist hinzugekommen: Die Kreissparkasse hat Waldhausen als Standort einer Filiale aufgegeben. So konnte sich die Praxis räumlich ausdehnen. Denn immerhin besteht sie jetzt aus sechs Ärztinnen und Ärzten und 17 Angestellten, wobei der Seniorchef bereits kürzertritt und überwiegend als Urlaubs- und Krankheitsvertretung im Einsatz ist.

Er ist nun immerhin seit 42 Jahren als Hausarzt in Waldhausen tätig, über viele Jahre fast rund um die Uhr. Seine Frau und er waren in Kliniken tätig gewesen, als sie sich 1980 entschlossen, die damalige Hausarztpraxis von Wolf und Ingrid Weber zu übernehmen und in die Selbstständigkeit zu starten.