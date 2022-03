Glückliche Siegerinnen: Wichtiger Heimsieg für den KC Schrezheim

Ein überaus wichtiges Bundesligaspiel bestritten die Frauen des KC Schrezheim am vergangenen Sonntag im Kegeltreff am Kloster. Zu Gast waren die Frauen vom FSV Erlangen-Bruck, die in der Tabelle direkter Verfolger der Schrezheimerinnen sind. Die Schrezheimerinnen waren die glücklichen und strahlenden Siegerinnen. Mit einem Gesamtergebnis von 3437 Kegeln endete die Begegnung 6:2 für den KC Schrezheim.

Trainer Wolfgang Lutz wollte die komplette Motivation seiner Mädels aus dem letzten Spiel mitnehmen und setzte zu Beginn auf Irmgard Drexel und Sabina Sokac. Drexel (555) musste zwar den ersten Satz an Tanja Schardt (533) abgeben, sicherte sich dann aber die restlichen drei Sätze und erzielte den ersten Mannschaftspunkt für den KC Schrezheim.

Bei Sokac (564) lief es genau anders herum. Den ersten Satz gewann sie deutlich gegen Tanja Seifert (598), musste dann aber auf den drei anderen Bahnen ihre Gegnerin ziehen lassen. Es stand 1:1 und die Gäste aus Erlangen-Bruck hatten mit zwölf Kegeln einen hauchdünnen Vorsprung.

Nun waren Saskia Barth und Sandra Winter für den KC an der Reihe. Die Gäste setzen ihre schnittbeste Spielerin Sandra Brunner (539) gegen Barth. Doch davon ließ sich diese keineswegs beeindrucken, gewann souverän alle vier Bahnen und erspielte sich mit starken 616 Kegeln nicht nur die Tagesbestleistung, sondern auch einen weiteren Mannschaftspunkt für die Schrezheimerinnen. Ein sehr schwer umkämpftes Duell lieferten sich Winter (516) und ihre Kontrahentin Claudia Schnetz (531). Alle vier Bahnen waren eng umspielt und entschieden sich immer erst auf die letzten Wurf, am Ende gelang es aber der Erlangerin sich den Mannschaftspunkt zu sichern.

Die Spannung baute sich weiter auf – mit 2:2 Mannschaftspunkten und nun 50 Kegel Vorsprung ging das Schlusspaar mit Kathrin Lutz und Bianca Sauter ins Rennen. Kathrin Lutz (591) teilte sich aufgrund Holzgleichheit noch den ersten Satz mit Nadine Perkins (518), ließ im weiteren Verlauf ihrer Gegnerin dann jedoch keine Chance mehr. Auch Sauter (595) zeigte den Zuschauern wieder einmal ein sehr starkes Spiel. Bereits nach drei Bahnen war der Mannschaftspunkt gegen Petra Wirth (513) für die Schrezheimerinnen eingefahren, so dass auch eine Auswechslung seitens Erlangen-Bruck nicht mehr spielentscheidend war.

Bereits am kommenden Sonntag, am 20. März erwarten die Schrezheimerinnen die Frauen von Athena/Jahn Freiburg. Die Gäste aus Freiburg haben bisher noch kein Spiel gewonnen und sind somit Tabellenletzter der 1. Bundesliga. Dennoch werden die Mädels des KCS diese Begegnung keineswegs auf die leichte Schulter nehmen und versuchen wieder alles zu geben.