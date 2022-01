Glücklich über vorübergehendes Domizil

Nach dem Brand im alten Gebäude in der Zeppelinstraße hat der Waldorfkindergarten seit Jahresbeginn ein neues Zuhause in der ehemaligen Hofackerschule gefunden. Oberbürgermeister Frederick Brütting und Michael Schäfer, Geschäftsführer der Aalener Wohnungsbau, haben der Kita am Interimsstandort einen Besuch abgestattet.

Nach dem Brand am 1. Dezember sind die Verantwortlichen des Waldorfkindergartens Aalen glücklich über die schnelle, unbürokratische Unterstützung durch die Stadt und die Wohnungsbau. „Die Eltern sind froh, dass die Betreuung so schnell weitergehen konnte. Die Wohnungsbau hat uns den Schlüssel übergeben und uns freie Hand bei der Gestaltung gelassen.“, sagt Maria Eßeling vom Vorstand des Trägervereins. Zunächst waren die Kinder nach der Brandstiftung in den Neubau des Waldorfkindergartens gezogen, doch die räumliche Enge konnte keine Dauerlösung sein. Während der Weihnachtsferien wurden dann die Räume in der ehemaligen Hofackerschule durch die Mithilfe der Eltern für den Kitabetrieb hergerichtet.

„Hier erfüllt die städtische Wohnungsbau Aalen ihren sozialen Auftrag. Das freut mich als Vorstandvorsitzenden besonders, denn wir sehen, wie gut man gemeinsam Probleme lösen kann“, sagte OB Brütting. Und Wohnungsbaugeschäftsführer Schäfer ergänzte, dass der Mietvertrag auf ein Jahr begrenzt sei, aber eine Verlängerungsoption bestehe. „Somit können wir auch dem Waldorfkindergarten den zeitlichen Druck bei der Sanierung des Brandgebäudes nehmen“, so Schäfer weiter.

Brütting erkundigte sich auch nach den Plänen für das alte Gebäude. Vorstandsmitglied Verena Friedel geht davon aus, dass der Eltern-Initiative-Verein das Gebäude sanieren wird. „Wir fühlen uns im alten Gebäude wohl. Außerdem ist die Grundsubstanz des Gebäudes durch den Brand und das Löschwasser nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden“, so Friedel weiter. Neben der Freude über die Interimsräume in der Hofackerschule war auch die Erleichterung der beiden Vertreterinnen des Trägervereins des Waldorfkindergarten spürbar, als Brütting von der Festnahme des mutmaßlichen Täters berichtete.