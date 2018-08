Gloria Gaynor kommt nach Aalen

Gloria Gaynor kommt im November nach Aalen. Die R & B-, Soul- und Discokönigin, die unter für Hits wie „I Will Survive“, „Never Can Say Goodbye“ oder „I Am what I Am“ bekannt ist, tritt beim 27. Aalener Jazzfest am 10. November auf.

Das Festival findet in diesem Jahr vom 6. bis 11. November statt.

Vor knapp 30 Jahren, im Sommer 1989, wurde die Kulturinitiative kunterbunt e.V. gegründet. Sieben Studenten machten sich zur Aufgabe, das Kulturangebot in der Region zu erweitern, mehr Jazzmusik auf die Bühnen der Ostalb zu schaffen, ein kunterbuntes Angebot unter die Leute zu bringen. Was mit einzelnen Konzerten begann, entwickelte sich schnell zu einem Club, welcher sich auf Jazzkonzerte spezialisierte, bis dann vor 27 Jahren das erste Aalener Jazzfest veranstaltet wurde. Seither hat der Verein um den künstlerischen Leiter Ingo Hug viele Jazzgrößen nach Aalen gebracht, unter anderem Miles Davis, der nur kurz darauf verstarb. Kunterbunt ist jedoch nicht nur ein Name, er ist auch Programm. So fanden neben Künstlern wie B.B. King, Hiram Bullock oder Kool & the Gang auch Stars der Popmusik wie zum Beispiel Clueso, Jan Delay, Max Giesinger ihren Weg auf die Bühnen des Aalener Jazzfestes. Auch bekommen immer wieder lokale Nachwuchsbands die Chance, sich auf dem Festival zu beweisen. Nicht nur stundenlange spontane Jamsessions anschließend an die Konzerte machen die Veranstaltung zu einem ganz besonderen Festival. Auch die tatkräftige Unterstützung durch die unzähligen ehrenamtlichen Helfer, welche jedes Jahr dazu beitragen, dass das Festival überhaupt über die Bühne gehen kann, machen die Veranstaltung aus.