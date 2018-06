Gleis- und Weichenerneuerung im Bahnhof

Es wird laut im Bahnhof Aalen: Heute startet die Deutsche Bahn mit Gleis- und Weichenerneuerungen.

Laut Pressesprecher Werner Graf beginnen zunächst nur die vorbereitenden Arbeiten, bevor es dann am Montag oder Dienstag richtig los geht. Einschränkungen für den Bahnverkehr werde es keine geben, so Graf. Denn die Arbeiten finden auf einem sogenannten Ausziehgleis statt. Anwohner müssen sich aber auf Lärm einstellen: Die Arbeiten mit Baumaschinen und Warnhörnern laufen in Tag- und Nachtschichten.

Die Erneuerungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Sonntag, 15. November. Die Investitionen betragen rund 900000 Euro.