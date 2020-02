Unbekannte haben am Montagabend in Unterkochen mehrere Glasscheiben beschädigt. Die Täter zerstörten am Bahnhof Unterkochen die Glaselemente an der Bushaltestelle und des Unterstandes für Fahrräder. Ferner wurde an einer Bushaltestelle in der Heidenheimer Straße auch eine Scheibe zerstört. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen beobachteten zwei Männer im Alter von circa 20 bis 25 Jahre. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Mützen. Ein Täter habe einen Rucksack mitgeführt.