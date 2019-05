Unbekannte haben am Dienstag zwischen 21.30 und 22.45 Uhr in der Friedhofstraße in Aalen eine Glasscheibe an einem Kontoauszugsdrucker in der Volksbank zertrümmert. Das berichtet die Polizei.

Der Schaden beträgt laut Bericht rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 07361 / 524 0 abgegeben werden.