Glasfasernetz in Aalen wird mit Tempo ausgebaut

Stadtwerke Aalen und NetCom BW verlängern um weitere zehn Jahre ihre Zusammenarbeit zum Ausbau des Glasfasernetzes. Mit dem Ziel, diesen in Aalen voranzutreiben, arbeiten die Stadtwerke Aalen und die NetCom BW bereits seit 2008 erfolgreich zusammen.

Zum Start der Kooperation wurde damals das bis dahin vorhandene Glasfasernetz der komAA zum Betrieb in die Hände der EnBW-Tochter übergeben. Seither ist das Glasfasernetz der Stadtwerke Aalen vollständig an die NetCom BW verpachtet. Die Kooperation besteht darin, dass die SWA ein betriebsfertiges passives Netz aufbauen und dieses an die NetCom verpachten. Dort wird der Infrastruktur anschließend mit den aktiven Komponenten „Leben“ eingehaucht und in der Folge aktiv betrieben.

Im Rahmen dieser Kooperation konnten in den vergangenen Jahren bereits viele weitere Haushalte und Unternehmen mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet und das Glasfasernetz kontinuierlich vergrößert werden. So wurden bis heute über 100 gemeinsame Projekte umgesetzt. Dazu zählten beispielsweise Baugebietserschließungen wie im Baugebiet Schlatäcker (erster Bauabschnitt), die Realisierung einzelner Hausanschlüsse von Großkunden sowie die Glasfaseranbindung von Studentenwohnheimen und städtischen Liegenschaften. Aber auch private Haushalte, die auf dem Weg zu den genannten Schwerpunkten lagen, konnten ans Glasfasernetz angeschlossen werden.

Um diese fruchtbare Zusammenarbeit weiterhin aufrechtzuerhalten, wurde die kürzlich ausgelaufene Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2012 nun um weitere 10 Jahre bis 2032 verlängert. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte durch SWA-Geschäftsführer Christoph Trautmann und NetCom BW-Geschäftsführer Bernhard Palm.

Mit der Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass die Glasfaserinfrastruktur in Aalen auch weiterhin mit hohem Tempo ausgebaut wird. So wird aktuell das Baugebiet „Wohnen am Tannenwäldle“ erschlossen und dort ein von der NetCom BW betriebenes Glasfasernetz errichtet. Damit wird in diesem Gebiet eine optimale Breitbandversorgung gesichert und zusätzlich die ersten Anschlüsse für den Aufbau einzelner Komponenten zur „Smart City“ berücksichtigt.