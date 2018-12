Glanzvolles Weihnachtsoratorium in der Aalener Stadtkirche

Kaum ist der jubelnde Eingangschor„Jauchzet, frohlocket“ verklungen gewesen, hörte man in die Stille hinein eine junge Stimme voller Begeisterung rufen: „Wow!“ Das passt eigentlich ganz gut zur Wirkung von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, dessen Kantaten I bis III am Samstagabend in der übervollen Stadtkirche aufgeführt wurden. Erstmals wirkte eine große Schar von Kindern und Jugendlichen mit, darunter auch behinderte aus der Konrad-Biesalki-Schule in Wört bei Ellwangen.

Faszinierendes Integrationsprojekt

Für sie war das sicher ein faszinierendes Integrationsprojekt. Auch sonst waren offensichtlich mit großer Freude zahlreiche Kinder beteiligt: Die Voices vom Schubartgymnasium sowie die Chorschule Aalen mit Jugend-, Mädchen- und Knabenkantorei. Die Stammgruppierung stellte wie immer bei der alljährlichen Zelebration von Bachs Weihnachtsoratorium in der Stadtkirche die Männer und Frauen der Aalener Kantorei. Das große Orchester der Streicher und Holzbläser sowie die Orgel wurden, wie schon im Eingangschor überzeugend zu hören war, durch das Trompetenensemble Konnerth und die Pauken des Percussion-Ensembles Ruth effektvoll verstärkt.

Außerdem waren hervorragende Solisten im Einsatz. Aufhorchen ließ der Evangelist Philipp Nicklaus (Tenor) mit angenehm schlanker Stimme. Jedes Wort war bis auf die hinterste rückwärtige Empore zu verstehen. Wie Kirchenmusikdirektor Thomas Haller, der die Gesamtleitung hatte, kurz vor der Aufführung ansagen musste, war die eingeplante Solo-Sopranistin Jeanette Bühler kurzfristig erkrankt. Sofort einzuspringen, war Christine Reber aus Stuttgart wenige Stunden vor der Aufführung bereit. Glück im Unglück, denn sie brachte eine ausdrucksstarke Stimme und hervorragende Gestaltung ihrer Arien und Rezitative mit.

Eine außergewöhnlich wandlungsfähige Baßstimme

Damit war sie eine ebenbürtige Partnerin von Kathrin Koch (Alt). Beide wirkten homogen zusammen und bestachen durch astreine Artikulation. Der dritte im Bunde war in Aalen kein Unbekannter: Andreas Beinhauer, der seine starke und gleichzeitig außergewöhnlich wandlungsfähige Baßstimme im Aalener Kammerchor zu entwickeln begonnen hatte. Seine von der Trompete eingeleitete Arie „Großer Herr, starker König“ hatte Kraft und Ausdruck. Er war auch in relativ hohen Baritonlagen sehr präsent wie sich im sehr homogen gesungenen Duett mit der Sopranistin „Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen“ zeigte. Dialogisch beteiligte sich Monika Böhm (Solo-Violine) daran und verlieh dem Stück eleganten Glanz.

Empfindsam und innig wusste Kathrin Koch ihre Arien „Schließe mein Herze fest in deinem Glauben ein“ und das wunderbar meditative „Schlafe mein Liebster, genieße der Ruh“, zu gestalten, an das Jesuskind in der Krippe gewandt. Mit neuen, frischen Klangfarben mischten die Kinder die Choräle auf, gerade da, wo man es sich wünschte: „Er ist auf die Erden kommen arm“ und in dem strahlenden „Brich an, o schönes Morgenlicht“. Die Einsätze kamen präzise und die Musizierfreude war faszinierend.

Die Zuhörer feierten die Aufführung mit Jubelrufen

Männer- und Frauenstimmen hielten sich die Balance und wetteiferten in der kontrastreichen und dynamischen Gestaltung, zu der sie Thomas Haller mit souveränem Gestus animierte. Das Orchester brachte seine Spielfreude und sein technisches Können bei den vielen Zwischenmusikstücken erfrischend zu Gehör. So glänzten die Streicher im tänzerischen Mini-Menuett als Einleitung zur Arie „Bereite dich Zion“. Die Holzbläser ließen die zu Beginn der zweiten Kantate platzierte Sinfonia funkeln, Pauken und Trompeten gaben den großen Chorälen Strahlkraft und Schwung. Sie rissen auch am Schluss nach der überwältigenden Hymne „Herrscher des Himmels“ die Zuhörer zu Jubelrufen und langem Applaus hin. Als Zugabe überraschte Thomas Haller mit dem Schlusschor aus der sechsten Bach-Kantate „Nun seid ihr wohl gerochen, denn Christus hat gebrochen, was euch all gebunden hat“.