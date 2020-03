Glanzpunkte beim Liederkranz Fachsenfeld

Kurz vor den einschränkenden Corona-Maßnahmen hat die Jahreshauptversammlung des Liederkranz Fachsenfeld im Gasthaus „Bären“ stattgefunden. Die Versammlung war geprägt von einigen personellen Änderungen in der Vorstandschaft des Liederkranzes. Nach fünf Jahren Vakanz nach dem Ausscheiden des langjährigen Vorsitzenden Helmut Koch stellte sich die bisherige 2. Vorsitzende Ute-Dußling-Ilg zur Wahl und wurde von der Versammlung einstimmig zur neuen 1. Vorsitzenden gewählt.

In ihrem Rechenschaftsbericht konnte die neue Vorsitzende auf wahre Glanzpunkte der Chormusik im vergangenen Jahr zurückblicken. Der Höhepunkt war sicherlich im Juli die Serenade auf Schloss Fachsenfeld bei lauem Sommerwetter und herrlichem Schlossambiente. Alle drei Chöre Männerchor, Frauenchor Femusica und gemischter Chor Chorios wuchsen über sich hinaus und boten dem Publikum im ausverkauften Schlosspark einen bunten Reigen aus gehobener aber auch unterhaltsamer Chormusik unter dem Motto „So singt‘s und klingt‘s im Schlosshof“.

Zur Vorbereitung des Adventskonzertes hatte Femusica einen Projektchor ins Leben gerufen. Die Soiree des Frauenchors zum 1. Advent auf Schloss Fachsenfeld war nicht nur musikalisch ein Ohrenschmaus, auch der Besucherandrang war so groß, dass 15 Minuten nach Saalöffnung der Pleuersaal aus Sicherheitsgründen geschlossen werden musste. Vorsitzende Dußling-Ilg zeigte sich sehr erfreut, dass durch den Projektchor 8 neue Sängerinnen für den Liederkranz gewonnen werden konnten.

Der besondere Dank der Vorsitzenden Dußling-Ilg galt den beiden Dirigenten der drei Chöre Hedwig Glaser-Schimmel und Franz-Xaver Klotzbücher, für ihr professionelles und zielgerichtetes Arbeiten beim Liederkranz Fachsenfeld.

Schriftführerin Brigitte Koch berichtete, dass der Liederkranz derzeit bei 248 Mitglieder 79 aktive Sänger in den drei Chören habe. Der Probenbesuch liege zwischen 70 und 80 Prozent bei allen drei Chören.

Kassiererin Heidi Hümer konnte trotz einer leichten Ausgabenzunahme von einem gesunden Kassenstand berichten.

Als Chorsprecherin von Femusica und Chorios wurde Heike Stegmaier mit einem Blumengruß von Ute-Dußling-Ilg verabschiedet. Mit großem Lob für ihr enormes Engagement als 3. Vorsitzende und Schriftführerin wurde Adelinde Bäurle aus dem Vorstand verabschiedet. Die Vorsitzende hob in ihrer Laudatio darauf ab, dass Adelinde Bäurle für sie immer eine große Stütze an ihrer Seite gewesen wäre.

Bei den Neuwahlen konnte alle Ämter im Vorstand des Liederkranz Fachsenfeld besetzt werden. Die Vorsitzenden sind Ute Dußling-Ilg, Barbara Rossmann und Sabine Kollmann.

Vorsitzender Johannes Schmid von den Gartenfreunden bedankte sich in einem Grußwort für die gute Zusammenarbeit und er hoffe weiter auf die Unterstützung des Liederkranzes bei ihrem Gartenfest sowie bei der traditionellen Waldweihnacht. Als Ortschaftsrat überbrachte Johannes Schmid gleichzeitig die Grüße des verhinderten Ortsvorstehers Jürgen Opferkuch. Mattias Luy überbrachte die besten Wünsche des Musikvereins Fachsenfeld. Er hoffe, der Liederkranz fühle sich auch weiter wohl im Musikerheim und werde auch künftig seine Proben dort abhalten.

In ihrem Schlusswort bedankte sich die Vorsitzende Ute Dußling-Ilg nochmals bei allen Sängerinnen und Sängern für das musikalische Engagement. Ein weiterer musikalischer Glanzpunkt wäre mit einem gemeinsamen Benefizkonzert im Advent 2020 mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg bereits in fester Planung. Das Konzert findet am 6. Dezember in der Herz-Jesu-Kirche Fachsenfeld statt.