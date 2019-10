Glanz von „Ginny“ Thrasher

Der SV Buch startete mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Luftgewehr-Bundesligasaison. Zum Auftakt der neuen Bundesligasaison ging es für den SV Buch am vergangenen Wochenende nach Fürth. Dabei neu für Buch am Start: Olympiasiegerin Virginia „Ginny“ Thrasher (22) aus den USA.

Im ersten Wettkampf traf Buch auf den Aufsteiger SV Hubertus Kastl aus der Oberpfalz. „Ginny“ Thrasher zeigte in diese Wettkampf gleich ihr Können: Lautstark angefeuert von den zahlreich angereisten Bucher Fans erzielte sie 399 Ringe und ließ ihrer Gegnerin Christine Schachner (389 Ringe) keine Chance. Ebenfalls ungefährdet konnte Stephanie Bauer mit 392:387 Ringen gegen Maria Kausler für Buch punkten. Nicht so gut verlief der Auftaktkampf dagegen für Louis Fürst. Durch eine Erkältung geschwächt, fand er nur schwer in den Wettkampf.

Nach 95 und 96 Ringen in den ersten beiden Serien konnte er den Rückstand auf seine sehr schnell schießende Gegnerin Simona Bachmayer (392 Ringe) schon nicht mehr aufholen und musste sich mit insgesamt 389 Ringen geschlagen geben. Jana Knaier und ihr Gegner Michael Buchbinder lagen während der gesamten Wettkampfzeit gleich auf. Beide erzielten 389 Ringe – hier musste ein Stechen über die Punktevergabe entscheiden.

Tobias Bäuerle erkämpfte gegen seinen Gegner Lukas Haberkorn bereits in der ersten Serie einen Vorsprung von zwei Ringen, konnte diesen Vorsprung in der dritten Serie um einen weiteren Ring ausbauen. Haberkorn schoss schneller, erzielte in der letzten Serie nur 96 und damit insgesamt 385 Ringe. Eigentlich sollte damit nichts mehr passieren. Bäuerle begann in der letzten Serie aber mit einer 8 und zwei 9ern – sein Vorsprung wurde immer geringer.

Mit viel Nervenstärke konnte er aber noch 386 Ringe erreichen und damit den dritten Punkt für Buch sichern. Das abschließende Stechen zwischen Jana Knaier und Michael Buchbinder war damit nicht mehr Wettkampf entscheidend, trotzdem können am Saisonende die Einzelpunkte eine Rolle im Kampf um den Klassenerhalt spielen.

Im ersten Stechschuss schossen beide Schützen eine 10. Im zweiten Stechschuss erzielte Jana eine 9, ihr Gegner noch eine 10. Damit ging ein zweiter Punkt nach Kastl. Trotzdem feierten Mannschaft und Fanclub den ersten Sieg in der neuen Saison: Buch gewann mit 3:2.

Top-Ergebnis, aber keine Revanche

Am Sonntag war die SG Coburg der Gegner des SV Buch. Im letzten Jahr konnte Buch gegen Coburg knapp mit 3:2 gewinnen, dies war auch in diesem Jahr das Ziel. „Ginny“ Thrasher glänzte erneut mit einem Top-Ergebnis: wieder standen 399 Ringe auf ihrem Konto. Ihr österreichischer Gegner Bernhard Pickl erzielte mit 395 Ringen ebenfalls ein starkes Ergebnis, konnte aber mit der Olympiasiegerin nicht mithalten. Zwei Mal 399 Ringe am ersten Bundesligawochenende: dies gelang außer „Ginny“ Thrasher nur noch Anna Janßen von der SSG Kevelaer in der Bundesliga Nord.

Auch Jana Knaier konnte sich in diesem Wettkampf ihren Punkt sichern: sie gewann mit 389:386 Ringen gegen Manuel Wittmann. Als Ersatz für den erkrankten Louis Fürst kam Tobias Hahn zum Einsatz. Er hatte jedoch von Anfang an Schwierigkeiten, blieb deutlich unter seinen Möglichkeiten und musste sich gegen Andreas Geuther mit 382:388 Ringen geschlagen geben.

Eine knappe Niederlage gab es für Stephanie Bauer: mit 393:395 Ringen unterlag sie Sabrina Hößl. Tobias Bäuerle und Jürgen Wallowsky lagen in der ersten Wettkampfhälfte gleich auf. Während „Wallo“ aber auch in der zweiten Hälfte auf konstant hohem Niveau schoss, schlich sich bei Bäuerle der ein oder andere 9er ein. Am Ende musste sich Tobias mit 390:393 Ringen geschlagen geben. Coburg gewann diesen Wettkampf damit mit 3:2.

Das nächste Wettkampfwochenende in der Bundesliga Luftgewehr ist der 26. und 27. Oktober. An diesem Wochenende ist der SV Buch einer der Ausrichter und darf in der Jagsttalhalle in Rainau-Schwabsberg die Mannschaften aus Kronau, Niederlauterbach, Prittlbach, Kastl und Fürth begrüßen. Olympiasiegerin „Ginny“ Thrasher wird auch an diesem Wettkampfwochenende für Buch an den Start gehen. Die Wettkämpfe beginnen am Samstag, 26. Oktober um 15 Uhr, am Sonntag 27. Oktober um 10 Uhr.