Gläserne Produktion auf den Höfen

Am Dienstag, 1.Mai von 10 bis 18 Uhr veranstalten Familie Thiess vom Sofienhof in Aalen und Familie Mack vom Hühnerhof in Hermannsfeld einen Tag der gläsernen Produktion. Der Besucher erfährt, wie sein Frühstücksei produziert wird und bekommt einen Einblick in die Freilandhaltung von Legehennen. Wer bei seiner 1. Mai-Tour auf dem Sofienhof in Aalen Station macht, kann sich bei Hofführungen und Informationsständen außerdem über Schafhaltung, den Anbau von Süßkirschen oder Landmaschinen informieren. Kinder erwartet ein Kinderprogramm mit Strohhüpfburg und Streichelzoo. Für das leibliche Wohl mit Grillwurst oder Lammburger sowie Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt.