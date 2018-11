Die Sitzplätze reichten nicht aus, als am Wochenende eine Ausstellung im Rathaus mit Werken der Unterkochener Künstlerin Gisela Spießhofer eröffnet worden ist. Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik freute sich bei der Eröffnung über den „sinnenfreudigen Akzent“ im Rathaus. Für den musikalischen Rahmen sorgte Akkordeon-Fachlehrer Hermann Epple.

Matzik hob die Bedeutung von bildender Kunst als kulturellem Tätigkeitsfeld hervor, bei dem Menschen aufgrund ihrer Begabungen und Fähigkeiten ihre Gedanken und Gefühle aus der Tiefe ihres Lebens durch ein selbst geschaffenes Werk ausdrücken, so wie bei Gisela Spießhofer, die versucht, in ihren Werken den Stimmungsgehalt herauszuarbeiten, den sie in der Begegnung mit den genau beobachteten Naturphänomenen erspürt und mit Farbe und Pinsel auf dem Papier ins harmonische Gleichgewicht übersetzt und so den Betrachter zu einem Bild-Dialog einlädt.

Die Besucher erlebten in Gisela Spießhofer eine Künstlerpersönlichkeit, die mit eigenen Worten authentisch ihren Werdegang auf dem Gebiet der Malerei schilderte. Ihr Bestreben ist das Zusammenspiel zwischen Licht, Luft, Wasser und Landschaft zu beobachten und mit Aquarell- und Acrylfarben festzuhalten. Spießhofer begann schon früh mit der Malerei und wandte sich nach einer Phase der Bauernmalerei der Aquarellmalerei zu. Sie ist keine akademische Malerin, sondern erarbeitete sich in einem lang andauernden Prozess ihre Kunstfertigkeiten bei der Aquarell- und Acrylmalerei. Gisela Spießhofer ging in einem kurzen Streifzug auf die 40 ausgestellten Arbeiten ein.