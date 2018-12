Gipfeltreffen für Ellwangen

Die Landesliga-Volleyballer des TSV Ellwangen treffen an diesem Sonntag auf den Tabellenzweiten SSV Geißelhardt. Dabei ist auch der Klassenprimus des TV Hausen anwesend. Ein spannender Spieltag steht vor dem Weihnachtsfest ins Haus.

In Mainhardt kommt es zum Showdown der Hinrunde. Zunächst begegnen sich Tabellenführer Hausen und zweitplatzierter Geißelhardt, danach das Duell des TSV Ellwangen gegen Gastgeber Geißelhardt.

Gewinnen die Hausherren beide Spiele, so thronen diese von der Tabellenspitze. Gewinnen die Ellwanger – vor dem Spieltag Tabellenvierter –, so zieht der TSV am SSV vorbei, ist wieder auf Platz zwei und hat wieder Anschluss an die Tabellenspitze. Im Falle einer Punkteteilung rückt die Spitze noch enger zusammen. Spannender kann eine Liga vor der Winterpause nicht sein.

Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Abschneiden sind jedoch beim TSV alles andere als optimal, bedenkt man, dass Mittelblocker Linus Liss und Diagonalangreifer Tobias van der Jagt fehlen. Zusätzlich nicht im Kader sind langzeitverletzt Winfried Lingel und neu – Julius Gaugler, der durch eine Sprunggelenksverletzung der Mannschaft von Trainer Jürgen Schwenk für einige Wochen nicht zur Verfügung stehen wird.

Kurzfristig haben sich deshalb Jannis Hirschmiller und Mane Hoffman bereit erklärt in den Kader für dieses wichtige Spiel zurückzukehren. Die Favoritenrolle liegt jedoch klar auf der Seite des SSV Geißelhardt, wobei die Virngrundrecken immer für eine Überraschung gut sind.