Gigantischer Anstieg der Gewerbesteuer

Der Oberkochener Gemeinderat hat einen Rekordhaushalt von fast 100 Millionen Euro für das Jahr 2018 verabschiedet. Nach den Zahlen der Steuerschätzung kann Oberkochen 2018 mit einem gigantischen Anstieg der Gewerbesteuer auf etwa 48 Millionen Euro rechnen.

Davon bleiben zwar nur rund 25 Prozent für Oberkochen übrig, der Rest fließt über die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage in den kommunalen Finanzausgleich. Aber mit diesem „Rest“ lassen sich die „großen Brocken“ wie die Sanierung des Freizeitbades Aquafit, der Bau der „Neuen Mitte“ und das Schulzentrum „Dreißental“ samt Neubau der Dreißentalhalle wesentlich entspannter und vor allem ohne Kredite verwirklichen.

Oberkochen wird auch im Jahr 2018 schuldenfrei sein, und das wird auch in den folgenden Jahren aller Voraussicht nach so bleiben.

CDU schlägt halbjährliches Spitzengespräch vor

Jörg Schulle (CDU) begrüßte die positive Entwicklung der finanziellen Lage der Stadt. Um die kommunikativen Störungen bei der Entscheidung zur Ansiedlung von YG-1 wieder auszuräumen, schlug er ein jährliches oder halbjährliches „Spitzengespräch“ zwischen Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und den Chefs der großen Oberkochener Firmen vor.

Ein Sorgenkind bleibe der Einzelhandel. Hier könnte sich über die geplante „Neue Mitte“ etwas bewegen, darüber hinaus sind jedoch weitere Ideen und Initiativen gefragt. Vom Bürgermeister wünschte er sich auf diesem Feld ein ähnliches Engagement wie bei der Ansiedlung von YG-1. Zu den Entscheidungen für das Schulzentrum Dreißental und die Sanierung des Aquafit am Standort stehe die CDU Fraktion nach wie vor.

SPD: Gewerbeeinnahmen sind Folgen von 2000

Richard Burger (SPD) wies darauf hin, dass die hohen Gewerbesteuereinnahmen auch eine Folge der im Jahr 2000 getroffenen Entscheidung für das interkommunale Gewerbegebiet auf der „grünen Wiese“ sind. Diese Entscheidung war damals ähnlich umstritten und wurde bekämpft wie aktuell die Ansiedlung von YG-1. Trotz enormer Steuereinnahme schwimme Oberkochen, so Burger, nicht im Geld, vor allem wenn man berücksichtige, dass man in den nächsten sechs Jahren rund 55 Millionen Euro in die Großprojekte „Neue Mitte“, Schulzentrum Dreißental und Aquafit und in die Infrastruktur wie Straßensanierung und Breitbandausbau investieren müsse. Handlungsbedarf sieht die SPD im Bereich Wohnungsbau und in den Leerständen in der Innenstadt. Dass Oberkochen einen Stadtbusverkehr habe, sei kaum bekannt. Im Zusammenhang mit der „Neuen Mitte“ schlägt die SPD eine verkehrsberuhigte Zone zwischen Katholischer Kirche und Bahnhofstraße vor.

FBO: „Neue Mitte“ ohne Geschäfte ist überflüssig

Für die FBO sind die im Haushalt abgebildeten Entscheidungen jeweils nur „zweitbeste Lösungen“. Bernd Kresse (FBO) vermisste den „großen Wurf“. Ein Neubau eines Hallenbades und eines Schulzentrums wären zukunftsfähiger und für kommende Generationen sinnvoller gewesen als die jetzt beschlossenen Lösungen an den beiden Standorten. Und eine „Neue Mitte“ als freier Platz ohne Läden und Wohnbebauung hält die FBO für überflüssig. „Freie Plätze gibt’s genug in Oberkochen.“ Auch bei den Personalkosten im Verwaltungshaushalt tue sich nichts. Trotzdem stimme die FBO dem Haushalt 2018 zu.

Im Gegensatz zu den Grünen, die als einzige Fraktion dem Haushalt nicht zustimmten. Das habe nichts mit der Entscheidung zur Ansiedlung von YG-1 zu tun, versicherte Joachim Heppner (Bündnis 90 / Grüne). Knackpunkt seien die 7,7 Millionen Euro, welche die Stadt für die Sanierung des Aquafit ausgeben will.

Grüne: Neubau hätte zweiJahre Schließung verhindert

„Andere Städte bauen für acht Millionen Euro ein nagelneues Hallenbad“, so Heppner. Allerdings habe es die Verwaltung innerhalb von vier Jahren nicht geschafft, einen Bauplatz zu finden. Durch einen Neubau hätte man auch eine zweijährige Schließung des Bades während der Sanierung vermeiden können. Auch den angedachten Bau von „Stromtankstellen“ für Elektroautos kritisierte Heppner. Schließlich betreibe die Stadt auch keine Diesel – oder Benzintankstellen. Die Ökobilanz von Batterie-Autos sei so toll nicht. Besser wäre es, so Heppner, Mobilität ohne eigenes Fahrzeug zu fördern.