Gibt es einen Plan B für das Klima?

Trotz ambitionierter Klimaziele nehmen CO2-Emissionen zu. Klar ist: Deutschland wird sein Ziel einer Reduktion von 40 Prozent bis 2020 nicht erreichen. Ob es einen Plan B für das Klima gibt, darauf geht Isabelle Steinke bei ihrem Vortrag am Dienstag, 26. Juni, um 18.30 Uhr an der Hochschule Aalen ein. Steinke vom Karlsruher Institut für Technologie spricht über Technologien, die die Folgen des Klimawandels abmildern könnten – beispielsweise eine Verringerung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre oder eine Veränderung der solaren Einstrahlung. Derartige Technologien bergen jedoch Unsicherheiten bezüglich ihrer Anwendbarkeit und möglicher Risiken.