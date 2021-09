Gezielter Betrug beim Geldscheinwechsel?

Bei der Kassenabrechnung am Mittwochabend hat die Marktleiterin eines Einkaufsmarktes in der Fachsenfelder Straße in Dewangen einen Fehlbetrag von 400 Euro festgestellt. Am Nachmittag zwischen 15.30 und 15.45 Uhr hatten sich nach Polizeiangaben in dem Geschäft zwei dunkelhäutige Männer aufgehalten, welche bei den beiden Kassiererinnen mehrfach Geldscheine gewechselt hatten. Möglicherweise, so die Polizei, sei der Fehlbetrag durch einen sogenannten Wechselfallenbetrug entstanden.