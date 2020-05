Gewinnspiel „Fragen der Woche“ startet am 30. Mai

„Würden Sie in einem autonom fahrenden Bus mitfahren?“, „Können Sie sich vorstellen, im Alter von einem Roboter gepflegt zu werden?“ oder „Wie erleben Sie Innovation im Alltag?“. Diese und weitere Fragen werden ab Samstag, 30. Mai, an die Bürgerinnen und Bürger im Ostalbkreis gestellt. Über zehn Wochen verteilt gibt es neue Fragen. Auf der Website www.zukunft-ostalb.de können alle Interessierten ab 14 Jahren mitmachen. Wer sich an mindestens drei Wochen beteiligt, dem winken attraktive und nachhaltige Preise. Außerdem kann so auch die Innovationsstrategie NiO des Ostalbkreises mitgestaltet werden.

„Mit dem Gewinnspiel und den dahinter stehenden Fragen binden wir die Bevölkerung aktiv in die Entstehung unserer Innovationsstrategie NiO ein“ erklärt Landrat Klaus Pavel. „Wir möchten so in Erfahrung bringen, wie die Menschen über Themen wie Innovation, Digitalisierung oder Nachhaltigkeit denken. Die Ergebnisse fließen in die Ziel- und Projektentwicklung mit ein.“

NiO steht für „Nachhaltige Innovationen im Ostalbkreis“. Mit dieser Konzeption beteiligt sich der Ostalbkreis am Wettbewerb RegioWIN 2030 (Regionale Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Nachhaltigkeit 2030) des Landes Baden-Württemberg. Im Erfolgsfall können darüber Strukturfördermittel der Europäischen Union und des Landes in den Ostalbkreis fließen, mit denen wichtige Leuchtturm- und Schlüsselprojekte umgesetzt werden können.

In den letzten Jahren sind so das Innovationszentrum INNO-Z an der Hochschule Aalen und die EULE Gmünder Wissenswerkstatt entstanden. Derzeit in der Umsetzung befinden sich die Europäische Ausbildungs- und Transferakademie für Junge Erwachsene (EATA) in Ellwangen und das Zentrum Technik für Nachhaltigkeit (ZTN) an der Hochschule Aalen.