Gewinnspiel bei der Sommeraktion

Im Rahmen der Sommeraktion „Aalen City blüht – abgefahren“ veranstaltet der Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) und das Autohaus Bierschneider als Hauptsponsor ein Gewinnspiel, bei dem ein Wochenende mit einem T-Roc Cabrio sowie City-Star-Gutscheine im Gesamtwert von 300 Euro gewonnen werden können.

Auto Bierschneider stellt hierzu einen passend zur Aktion beklebten ID4, den ersten vollelektrischen SUV von Volkswagen, an verschiedenen Stellen in der Fußgängerzone aus. Wer das Auto sieht, kann ein Foto machen, es in der eigenen Instagram-Story hochladen und die Accounts von Auto Bierschneider Aalen (@auto_bierschneider_aalen) sowie dem ACA (@aalencityaktiv) verlinken. Unter allen Teilnehmern werden am 5. September die Gewinne verlost. Das Auto ist sowohl bei Veranstaltungen zu finden wie auch an einigen der blühenden Plätze in der Innenstadt.

Die Teilnahmebedingungen sind auf der Homepage von Aalen City aktiv sowie auf den Instagram-Accounts von Aalen City aktiv und Auto Bierschneider aufgeführt: www.aalencityaktiv.de/aalen-city-blueht-abgefahren