Gewinner bei den Aktiv Kids freuen sich

Bei den Aktiv Kids haben sich zahlreiche Kinder in zwei Altersklassen an verschiedenen Stationen in der Spielarena Fachsenfeld gemessen. Bei sommerlichen Temperaturen sind die Preise übergeben worden. Gewonnen haben: in der Altersklasse sechs bis neun Jahre einen Pokal und eine Zehnerkarte für die Spielarena Jonas Greifenberger aus Unterkochen, eine Fünferkarte für die Spielarena Janik Zeller aus Unterkochen, eine Familien-Tageskarte für die Spielarena Raphael Wohnhas aus Schwäbisch Gmünd; in der Altersklasse zehn bis zwölf Jahre einen Pokal und eine Zehnerkarte für die Spielarena Tim Böttcher aus Fachsenfeld, eine Fünferkarte für die Spielarena Jacqueline Franke aus Wasseralfingen, eine Familien-Tageskarte für die Spielarena Fritz Konrad aus Lindach.