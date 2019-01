Gewerkschaften: Viel erreicht, aber auch noch viele Aufgaben

Die IG Metall und der DGB haben zusammen gut 57 000 Mitglieder im Ostalbkreis. Und beide Gewerkschaften sind hier gut aufgestellt und haben viel erreicht, sind die beiden IG Metall-Bevollmächtigten und der DGB-Kreisvorsitzende überzeugt. Der DGB-Landesbezirksvorsitzende Martin Kunzmann war jetzt auf Stippvisite und sieht das mehr als bestätigt. Er hatte die Landeserstaufnahme (LEA) in Ellwangen und die Firma Mapal in Aalen besucht. Die ist für den DGB-Landeschef ein „auch ein gutes Stück weit ein Aushängeschild“ in Sachen Innovation und Ausbildung. Kunzmann hatte zur IG Metall in Aalen einen ganzen Strauß an Themen und Positionen mitgebracht.

Mapal mit seinen 2000 Mitarbeitern vor Ort und 5200 weltweit hat sich „fantastisch entwickelt“, stellte der 1. IG-Metall-Bevollmächtigte Roland Hamm dann auch fest: Sie produziere „spannende Technologie“ wie Digitaldruck (Werkzeuge werden ausgedruckt), engagiere sich stark bei der Fachkräfteausbildung und stehe für die „Industrie 4.0“, die ja ein „hochspannendes Thema“ sei. Zudem, so Kunzmann, bekenne sich MAPAL deutlich zur Ausbildung (laut Firmenangaben mit derzeit 330 Auszubildenden) – das sei gut und wichtig für den Industriestandort Aalen.

Vom Besuch der LEA hatte er dieses Resümee mitgebracht: Es sei sehr überzeugend, was der Leiter Berthold Weiß dort aufgebaut habe – „alle Achtung!“ Kunzmann warnte eindringlich und auch vor den Kommunal- und Europawahlen, auf „rechtspopulistische Falschmeldungen und Unwahrheiten“ hereinzufallen. Man müsse Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Flüchtlinge, die in einem Rechtsstaat auch verdient hätten, rechtsstaatlich behandelt zu werden.

Ein weiteres Thema war der Wohnungsbau, beziehungsweise bezahlbare Mieten. Hier fordert der DGB-Landeschef schnell ein entsprechendes Programm der Landesregierung. Der Wohnungsbau dürfe nicht allein den Privaten überlassen bleiben. Viel mehr Engagement fordert er vom Land auch in Sachen Lehrer-Qualifizierung. Es könne nicht sein, dass junge Lehrer vor den Sommerferien entlassen und danach wieder eingestellt würden. Das sei alles andere als motivierend. Eine bessere Bezahlung fordert Kunzmann nicht nur für Facharbeiter und Ingenieure, sondern auch für Erzieherinnen. Einiges im Argen sei auch bei der Gleichstellung. Baden-Württemberg trage beim Frauenanteil im Landtag die „rote Laterne“ vor sich her und weiterhin unfair sei die oft deutlich schlechtere Bezahlung von Frauen gegenüber Männern.

Mischko fordert höhere Wertschätzung

Der DGB, sagte der Kreisvorsitzende und zweiter IG-Metall-Bevollmächtigte Josef Mischko, sei im Ostalbkreis weiter „sehr angesagt“ und beziehe etwa bei den Kundgebungen am 1. Mai, beim Antikriegstag (1. September) und zum Internationalen Frauentag ganz klare Positionen. Zudem organisiere und unterstütze er die Solidarität der Einzelgewerkschaften im Kreis untereinander. Mischko forderte unter anderem eine deutlich höhere Wertschätzung etwa des Lehrerberufs oder des Pflegepersonals an den drei Kliniken im Ostalbkreis.