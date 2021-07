Gewerkschaft NGG ehrt treue Mitglieder

Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtiger denn je, dass sich starke Gewerkschaften um die Regelungen der täglich auftretenden Probleme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmerten, so die Geschäftsführerin Karin Brugger der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) bei der Jubilarehrung. Stolz könne die NGG hier auf die Treue ihrer Mitglieder sein. Bei der Veranstaltung zeichnete sie einige „Urgesteine“ der NGG Region Ulm-Aalen/Göppingen, darunter auch Richard Mader aus Mögglingen für 66 Jahre, Waltraud Fieker aus Waldstetten, Lore Bader aus Crailsheim und Erna Schlipf aus Aalen für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft aus. „Unsere langjährigen Mitglieder haben unsere Gewerkschaftsbewegung stark gemacht, sowohl in den Betrieben als auch in der Gesellschaft“, lobte Karin Brugger. In einer veränderten Arbeitswelt seien die Gewerkschaften heute wichtiger denn je.