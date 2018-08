Gewerkschaft kritisiertEin-Mann-Betriebe

Rollende Ein-Mann-Betriebe: Immer häufiger sind im Ostalbkreis Solo-Selbstständige unterwegs. Doch viele von ihnen arbeiten nach Einschätzung der Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) unter schlechten Bedingungen – ohne soziale Absicherung und mit einem Einkommen, das teils unter dem Mindestlohn liege.

Mike Paul, der IG BAU-Bezirksvorsitzende, kritisiert dabei Online-Portale wie MyHammer oder Helpling, die ein solches Geschäftsmodell unterstützten. „Zwar scheint ein Fachmann dort nur ein paar Klicks entfernt. Doch ein Großteil dieser sogenannten ,Gig-Worker‘ arbeitet ohne Gesellenbrief und Renten- oder Sozialversicherung“, so Paul. Die IG BAU macht für den Trend insbesondere den Wegfall der Zulassungspflicht in vielen Handwerksberufen verantwortlich. Seitdem können sich etwa Fliesenleger ohne abgeschlossene Lehre selbstständig machen. Die Folge: Die Zahl der Fliesenlegerbetriebe im Bereich der Handwerkskammer Ulm ist kräftig angestiegen – von 311 im Jahr 2004 auf 828 im vergangenen Jahr. Die IG BAU fordert die Politik dazu auf, für eine bessere Absicherung der Ein-Mann-Unternehmer zu sorgen. Am Ende brauche man aber wieder eine Meisterpflicht in allen Handwerksbereichen.