Gewalt war die Todesursache

Nach dem Tod eines 48-jährigen Mannes am Sonntag in Heidenheim liegt den Behörden seit Dienstagnachmittag ein vorläufiges Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung vor. Demnach ist davon auszugehen, dass das Opfer an den Folgen massiver Gewalt verstorben ist.

Gegen einen 28-Jährigen und einen 32-Jährigen ergingen am Montag Haftbefehle wegen des Verdachts des Totschlags. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei dauern an. Wie berichtet, ist der Mann am Sonntag in einem Wohnheim blutend aufgefunden worden. Die Reanimationsversuche des Notarztes waren gescheitert.