Gewalt gegen Polizeibeamte wird zum Dauerbrenner

Deutlich mehr Straftaten im öffentlichen Raum und mehr Gewalt gegen Polizeibeamte, aber weniger Wohnungseinbrüche, das zeigt die Bilanz 2019 des Polizeipräsidiums Aalen, das die Landkreise Rems-Murr-Kreis, Ostalbkreis und Schwäbisch Hall umfasst. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist gestiegen, besonders im Ostalbkreis. Dabei bleibt überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache.

Das Polizeipräsidium Aalen ist mit seinen 1607 Bediensteten für die Sicherheit von 936 021 Einwohnern in den drei Landkreisen zuständig. Die Zahl der Straftaten stieg 2019 um 4,6 Prozent auf 37 691 Delikte leicht an. Dabei haben die Fälle in allen drei Landkreisen zugenommen. Mit 4 027 Straftaten pro 100 000 Einwohner liegt das Polizeipräsidium Aalen deutlich unter dem Landesschnitt von 5 184 Straftaten pro 100 000 Einwohner und gehört damit zu den drei sichersten Polizeipräsidien in Baden-Württemberg.

Einen maßgeblichen Anteil an der Zunahme der Fallzahlen haben die sogenannten Anrufstraftaten, also Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Bei den Enkeltricks wurden 242 Fälle gezählt, bei den „angeblichen Polizeibeamten“ 934 Fälle. Beide Bereiche werden seit 2019 in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst.

Ohne die Fallzahlen durch solche Trickbetrüger würde die Aufklärungsquote bei 61,5 Prozent und damit auf dem Niveau der Vorjahre liegen.

Straftaten im öffentlichen Raum: Schlägereien, Sexualdelikte, Rauschgiftdelikte und Sachbeschädigungen, die im öffentlichen Raum verübt wurden, standen 2019 im Fokus der Polizei. Denn sie haben starken Einfluss auf das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. Auch dieses Jahr will die Polizei darauf besonderes Augenmerk legen, bedeutet: Präsenz zeigen und kontrollieren.

Fast 44 Prozent aller registrierten Straftaten ereigneten sich im öffentlichen Raum. Diese Delikte nahmen um 11,6 Prozent auf 16 546 Fälle zu, wobei in allen drei Landkreisen eine Steigerung zu verzeichnen ist. Während die Sexualdelikte im öffentlichen Raum um 26 Prozent abnahmen, gab es mehr Aggressionsdelikte, plus 14,1 Prozent. Die Rauschgiftdelikte nahmen um 15,2 Prozent und die Sachbeschädigungen um 7,7 Prozent zu.

Wohnungseinbrüche: Hier kann die Polizei auf Erfolge verweisen. „Fahndungs- und akribische Ermittlungsarbeit sowie eine breit gefächerte Präventionsarbeit zeigten wiederholt Wirkung“, heißt es in der Mitteilung: Die Fallzahlen sanken im fünften Jahr in Folge und erreichten ein Zehnjahrestief. Mit 432 Einbrüchen, also einem Rückgang um 7,7 Prozent, haben sich die Fallzahlen des Jahres 2019 gegenüber dem Höchststand im Jahr 2014 mehr als halbiert. Die Schadenshöhe stieg trotz abnehmender Fallzahlen erheblich auf rund 1,7 Millionen Euro.

Sexualstraftaten: 2019 registrierte die Polizei 530 Sexual-Straftaten. Das ist ein Rückgang um 8,6 Prozent. Dazu gehören auch 169 Fälle von sexuellem Missbrauch, darunter 93 von Kindern. Weiterhin wurden 74 Fälle von exhibitionistischen Handlungen und Erregung des öffentlichen Ärgernisses registriert. Die Vergewaltigungen machen 48 Fälle aus. Die Fallzahlen beim Verbreiten pornografischer Schriften lagen bei 127 Taten, darunter 77 Fälle, die Kinderpornografie betreffen.

Gewalt gegen Polizeibeamte: Die Gewaltbereitschaft gegen Polizei ist erneut gestiegen. Mit einem Plus von fast 7 Prozent auf 342 Fälle erreichte die Zahl den höchsten Stand im Fünfjahresvergleich. Das dokumentiere die zunehmende Respektlosigkeit und Aggressionsbereitschaft gegenüber den einschreitenden Beamten. Die Statistik zeige, dass Widerstand und Gewalt gegen eingesetzte Polizeibeamte zum Dauerphänomen geworden sind. Durch die Angriffe wurden 150 Polizisten verletzt, zwei davon schwer.

Verkehrsunfälle: Um 6,4 Prozent auf 27 132 ist die Zahl der Verkehrsunfälle gestiegen. Im Ostalbkreis gab es sogar ein Plus von 11,6 Prozent auf 9 052. Insgesamt verunglückten 3.747 Menschen. 2.981 Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, 740 Personen wurden schwer verletzt. 26 Personen starben, was eine Halbierung im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Geschwindigkeit bleibt Unfallursache Nummer 1. Tödliche Unfälle wurden zu zwei Drittel durch Rasen verursacht.

Prävention: 2019 hat die Polizei Aalen 1 655 Präventionsveranstaltungen angeboten und dabei 41 535 Personen erreicht. Die Zielgruppen reichten von Kinderschülern bis zu Senioren. Schwerpunktthemen waren der Betrug durch Anrufstraftaten, die Behördensicherheit, Sucht, Alkohol und Drogen, die Schulwegsicherheit, die Radfahrausbildung an Schulen sowie junge Fahrer. Zudem führten die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im letzten Jahr 393 Beratungen zum Einbruchsschutz durch. 330 davon individuell und kostenfrei an den Objekten vor Ort.