Getanzte Energie

Die Broadway Dance Company und die Dublin Dance Factory präsentieren am Mittwoch, 16. Januar, um 20 Uhr „Night of the Dance – Irish Dance Revolution“ in der Stadthalle in Aalen. Die Musik der Tanzshow stammt unter anderem von „Riverdance“, Michael Jackson, Ed Sheeran, „Lord of the Dance“, „Star Wars“ oder „Der Fluch der Karibik“.

Die meisten denken bei Irland an die zahlreichen Irish Pubs und das dazugehörige Bier, die „Sankt Patrick’s Day“-Parade, endlose Steinmauern durch grüne Wiesen und viele, viele Schafe. Außerdem denkt man unweigerlich an die großen Steppshows wie „Riverdance“ oder „Lord of the Dance“.

Der irische Stepptanz ist auch bei „Night of the Dance“ der wichtigste Bestandteil der 90-minütigen Show. Im aktuellen Programm „Irish Dance Revolution“ wird klassischer Stepptanz mit neuen und einzigartigen Choreografien kombiniert und in seiner ganzen Vielfältigkeit dargeboten. Aber auch Einlagen weltbekannter Tanzshows und -filme werden nicht fehlen. So gibt etwa „Michael Jackson“ die bekannten Tanzbewegungen zu „Beat it“ oder „They don’t care about us“ wieder, „Captain Jack Sparrow“ aus „Fluch der Karibik“ sucht seinen Schatz und „Baby“ wird von ihrem „Johnny“ wie in „Dirty Dancing“ in die Luft gehoben.

Breakdance-Weltmeister, kunstvolle Akrobaten, flinke Stepptänzer oder elegante Balletttänzer spiegeln die Vielfalt von „Night of the Dance“ wider. Irischer Stepptanz und atemberaubende Akrobatik, vereint in einem rasanten Tanzspektakel – die perfekte Mischung für eine Reise durch das breite Spektrum der Tanzgeschichte, ein Rausch an Rhythmen und purer Energie.