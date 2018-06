Gesundheitstag an der Justus-von-Liebig-Schule

Die Lehrer der Justus-von-Liebig-Schule Aalen haben an ihrem Gesundheitstag gelernt, wie man trotz des hohen Anforderungsdrucks gesund und zufrieden im Beruf bleiben kann. Askan Hendrischke, Leiter der Psychosomatischen Klinik in Aalen, hielt einen Vortrag darüber. So könnte etwa ein Achtsamkeitstraining so tief wirken, dass sogar die Gehirnsubstanz sich ändere. Aber auch ein wertschätzender Umgang mit sich selbst, viel Bewegung und Pausen können den gefährlichen Dysstress verringern.