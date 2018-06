Gesundheitskonferenz im Landratsamt

Von Schwäbische Zeitung

Ein Fußgänger und ein Autofahrer sind am Montagabend gegen 23.10 in Markdorf aneinander geraten. Das teilte die Polizei mit.

Wie der 61-jährige Fußgänger bei der Polizei anzeigte, habe er die Straße „Am Stadtgraben“ auf Höhe der Einmündung Poststraße überquert und lediglich auf den Verkehr aus Richtung Hauptstraße geachtet. In diesem Moment sei der unbekannte Autofahrer verkehrswidrig in die Poststraße eingebogen und knapp an ihm vorbeigefahren.