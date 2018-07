Gesundheitskasse jubiliert

In einer Feierstunde hat die AOK Ostwürttemberg ihre langjährigen Mitarbeiter geehrt. Neben den drei Dienstjubiläen von 25 Jahren waren auch drei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter, die auf eine 40-jährige AOK-Zugehörigkeit zurückblicken konnten. In einer Ansprache dankte Josef Bühler allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die der AOK Ostwürttemberg so lange die Treue gehalten haben.

„Dass unsere AOK so erfolgreich ist, verdanken wir Ihnen, den Jubilaren, die sich jeden Tag wieder neu einbringen, um dies für den Kunden erlebbar zu machen.“

40-jähriges Dienstjubiläum feierten: Anne-Rose Posselt, Bärbel Katzke, Sabine Kladler und Klaus Beer. 25-jähriges Dienstjubiläum feirten Heike Imle, Susanne Schwarz und Hannelore Hessner. Foto: AOK