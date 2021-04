Gesundheitliche Probleme führen zu Unfall.

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme ist ein 76-jähriger Autofahrer am Montag gegen 17 Uhr auf der B19 von Oberkochen kommend in Richtung Aalen kurzzeitig in den Gegenverkehr geraden und anschließend mit der rechten Leitplanke kollidiert.

Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Seine 78-jährige Ehefrau erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme, bei der die B19 gesperrt werden musste, erlitt eine unbeteiligte dritte Person einen Schwächeanfall und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 8000 Euro beziffert.