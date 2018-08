Gesundheit und Sprachen dominieren

Im Ostalbkreis gibt es mit den Volkshochschulen Aalen, Ellwangen, Oberkochen, Ostalb und Schwäbisch Gmünd fünf Institutionen, die mit ihrem Angebot einen Beitrag für die Bildungsmöglichkeiten im Ostalbkreis leisten. Auch um sie geht es im Bildungsbericht des Landratsamts.

Der Bericht zeigt, dass bei den Teilnehmern an Volkshochschulkursen der Bereich Gesundheit am beliebtesten ist. 43,2 Prozent der 34 801 Belegungen des Jahres 2016 entfielen darauf. Ebenfalls beliebt ist der Bereich Sprachen (26,2 Prozent der Belegungen). Insbesondere an den beiden größten Volkshochschulen (Aalen und Schwäbisch Gmünd) ist die Zahl der Integrationskurse am Programm seit 2005 stetig gestiegen. Das Angebot im Bereich Deutsch als Fremdsprache wurde mit dem neuen Zuwanderungsgesetz 2005 und der Einführung der Integrationskurse an den beiden Volkshochschulen ausgebaut. Seither vervierfachten sich fast die Unterrichtsstunden in Gmünd von 3800 auf 14 000, in Aalen verdoppelten sie sich von rund 5700 auf knapp 12 000. Die Zahl der Teilnehmer nahm in Gmünd um das Dreifache von 780 auf 2700, in Aalen von 570 auf knapp 2000 pro Jahr zu.

Generell kann über die Teilnehmer gesagt werden, dass Frauen mit 72,5 Prozent in der Mehrzahl sind. Sie sind dabei vor allem in den Bereichen Kultur und Gestalten sowie Gesundheit mit 77,7 und 85,6 Prozent in der Mehrheit. Bei Inhalten der Berufs- und Arbeitswelt sind die Geschlechteranteile nicht mehr so eindeutig ausgeprägt. So beträgt der Anteil der Männer im Programmbereich Arbeit und Beruf 41,2 Prozent.

Ebenfalls beleuchtet wird die Altersstruktur der Teilnehmer. Die größte Altersgruppe an den Volkshochschulen ist die Gruppe der 35- bis 50-Jährigen. Sie stellen 28,2 Prozent, sie sind besonders bei Sprachen und Gesundheit vertreten. Bei den Unter-18-Jährigen sind Veranstaltungen aus dem Bereich Kultur und Gestalten beliebt. Bei der Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen stehen Sprachen hoch im Kurs. Umso älter die Volkshochschüler sind, desto häufiger werden Gesundheitskurse belegt.

Für die Zukunft sehen die Volkshochschulen eine große Herausforderung darin, die Digitalisierung vor zu begleiten. Dabei sollen ebenfalls die neuen Möglichkeiten des technologiegestützten Lernens aufgegriffen werden.