Gesucht: Schlägertyp im roten Audi

Mehrmals zugeschlagen hat der Fahrer eines roten Audi am Donnerstag, gegen 19.10 Uhr. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Die Schläge durchs geöffnete Autofenster bekam ein ebenfalls 30-Jähriger ab. Jener war mit seinem Auto auf der L1080 von Dewangen in Richtung Forst unterwegs. Noch vor der Einmündung Richtung Dreherhof fiel ihm eine junge Frau auf, die am Straßenrand lief. Der Mann hielt an und sprach die Frau an. Plötzlich wurde er von dem roten Audi überholt.

Der Fahrer des Audi hielt an, ging zu dem 30-Jährigen und schlug durch ein geöffnetes Fenster mehrmals auf ihn ein. Der 30-Jährige fuhr davon. Doch auf der Strecke nach Forst und zurück Richtung Dewangen wurde er mehrmals von dem Audifahrer bedrängt und ausgebremst.

Der Fahrer des roten Audi wird als circa 30 Jahre alt und mit kräftiger Statur, circa 1,80 Meter groß und vermutlich mit braunen Haaren beschrieben.