Gesucht: Alte Fotos aus der Region

Ob in alten Fotoalben, in Kartons auf dem Dachboden oder im ehemaligen Haus der Groß- oder Urgroßeltern – wir sind uns sicher, dass in den privaten Fotosammlungen noch verborgene Schätze darauf warten, veröffentlicht zu werden.

Schicken Sie uns zum Beispiel die 50 Jahre alten Aufnahmen vom Neresheimer Kloster, das 30 Jahre alte Hochzeitsfoto vor dem Ellwanger Schloss oder Impressionen der Aalener Innenstadt von vor 60 Jahren. Wir sind gespannt, welche Schätze Sie so finden. Diese wollen die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ auf der nächsten Leserfoto-Seite „Klick!“ sowie online und auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen.

Und so können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis zu drei Bilder als JPG-Datei mit ein paar Informationen über das Motiv und den Namen des Fotografen bis Montag, 18. November, per E-Mail an: klick@aalener-nachrichten.de

Aus technischen Gründen können wir nur digitale Bilder berücksichtigen. Um Ihre Fotos in bestmöglicher Qualität abzudrucken, sollten diese mindestens eine Größe von einem Megabyte haben.