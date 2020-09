Das Shoot-Out im Golf-Club Hochstatt ist gerade bei den ambitionierten Spielern sehr beliebt, da es kurz vor dem Saisonhöhepunkt, den Clubmeisterschaften, eine optimale Vorbereitung darauf bietet. Gerade die im Anschluss an das 18-Loch-Turnier stattfindende Ausscheidung der Tagesbesten über sechs Loch sorgt immer wieder für besondere Spannungsmomente und Überraschungen.

Nach 18 Löchern konnte Karl Christian Pitz mit hervorragenden 38 Bruttopunkten, gleichbedeutend mit zwei Schlägen unter Platzstandard, das beste Ergebnis des Tages auf der Scorekarte notieren. Auf den Plätzen zwei und drei landete das Geschwisterpaar Schenk, das 36 (Henrik) beziehungsweise 33 Bruttopunkte (Helen) für sich verbuchte. Philipp Althammer und Boris Stade sicherten mit 32 Bruttopunkten ebenfalls einen der begehrten sechs Startplätze für das Finale. Das Sextett komplettierte Luca Baumann mit 29 Bruttopunkten.

Bei der auf den letzten sechs Bahnen stattfindenden Ausscheidung, dem Shoot-Out, werden die Karten erfahrungsgemäß jedoch völlig neu gemischt. An dem ersten Extra-Loch, der 14, musste Philipp Althammer, der nach einem verzogenen zweiten Schlag seinen Ball nicht wiederfand, seine Titelambitionen begraben. An Loch 15 gab es drei Spieler, die ein Bogey spielten und somit nochmals untereinander stechen mussten. Bei dem alles entscheidenden Annäherungsschlag patzte der Tagesbeste Karl Christian Pitz und schied aus. Auf Loch 15 spielte Luca Baumann seinen zweiten Schlag sehr ordentlich an die Fahne, beim Putten verließ ihn jedoch dann das Glück. Das bedeutete das Aus für ihn. Somit war neben den Geschwistern Schenk noch Boris Stade im Rennen. An der nächsten Bahn musste Letzterer nach einem missglückten zweiten Schlag seine Siegeshoffnungen begraben, sodass das Shoot-Out zur Familienangelegenheit wurde. Am Schlussloch spielten sowohl Henrik als auch Helen ein solides Par, sodass eine weitere Ausscheidung durch einen Annäherungsschlag vom 17. Herrenabschlag hermusste. Dieser gelang Henrik Schenk besser als Schwester Helen und somit sicherte er sich den Titel als Shoot-Out-Sieger.

Im Anschluss an das Finale überreichte Spielführer Michael Murgul die Preise an die Sieger und Platzierten. Neben den sechs Finalisten waren in der Nettowertung der Klassen A und B, d.h. der Verbesserung der Spielstärke in Relation zum Handicap, Anni Eberhardt mit 36 Nettopunkten und Anton Kuhn mit 38 Nettopunkten erfolgreich. Die zweiten Plätze sicherten sich Karoline Pitz (34 Nettopunkte) und Larissa Maier mit 37 Nettopunkten.