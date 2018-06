Die internationale Vorbereitungsklasse der Schillerschule hat beim Klang.Forscher!-Wettbewerb den Hauptpreis gewonnen. Ihr Hörstück „19 Schüler, 13 Länder – so klingt unser Leben“ überzeugte die Jury aufgrund seiner Echtheit und Emotionalität.

Das Hörstück der internationalen Vorbereitungsklasse in Aalen

Das kulturelle Bildungsprojekt Klang.Forscher! fand in diesem Schuljahr bereits zum vierten Mal statt. Mit Aufnahmegerät, Utensilien zum Geräuschemachen und vielen kreativen Ideen gingen zehn Klang.Forscher!-Gruppen der 6. bis 10. Jahrgangsstufen aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Sachsen und Thüringen in den vergangenen Monaten auf akustische Entdeckungsreise, um ihr Leben zu erkunden und Audioselfies zu erstellen.

In der O-Ton-Collage der Aalener Schüler, so die Jurybegründung, werde eine Vielfalt an Stimmen, an Musik und Erzählungen aneinandergereiht. Das sei geschickt aufgebaut und produziert: Der Erzählrhythmus ergänze sich mit der Musik zu einem ausgewogenen Ganzen. Das Tollste sei aber: Es ist nah, unmittelbar. Nichts wirkt erzwungen oder dramatisiert. Die Sprecherinnen und Sprecher sind authentisch. So komme das Schicksal der Menschen, die ihr Land, ihre Heimat verlassen mussten – aus den verschiedensten Gründen, ganz nah.

Klang.Forscher! ist ein Kooperationsprojekt der Stiftung Zuhören, die unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht, der PwC-Stiftung Jugend – Bildung – Kultur und Chunderksen, einem Büro für Filmproduktion und Kommunikationsdesign. Ziel ist es, das bewusste Zuhören zu fördern. Das Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 6. Jahrgangsstufe. Die Klang.Forscher! erstellen Hörstücke und werden dabei von professionellen Mediencoaches unterstützt, die sie vorsichtig lenken, aber nicht anweisen oder belehren, da das Prinzip des Forschenden Lernens im Vordergrund des Projekts steht.