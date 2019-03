Geschichten aus dem Niemandsland

Das Aalener Bündnis „Entwicklung braucht Entschuldung“ und Amnesty International Aalen laden in Zusammenarbeit mit dem Theater der Stadt Aalen zu einer Konzertlesung mit Sergio Vesely und Urs M. Fiechtner am kommenden Sonntag, 24. März, um 19 Uhr ins Wi.Z (Ulmer Straße 130, Gebäude 3) ein.

Die Veranstaltung ist Teil einer Veranstaltungsreihe des Aalener Bündnisses, einem Zusammenschluss entwicklungspolitisch engagierter Organisationen wie Katholische und Evangelische Erwachsenenbildung, Weltladen Aalen, Kulturküche, DGB, Amnesty International, Attac Aalen, Naturfreunde, Act for Transformation und Bündnis Ostalb gegen TTIP im Rahmen des EU-Programms Citizens for Financial Justice.

Konzertlesungen sind bei den beiden Künstlern Sergio Vesely und Urs M. Fiechtner weder traditionelle Dichterlesungen mit Musik, noch einfache Collagen aus Texten und Liedern. Angelegt als Zyklen, die thematisch einem Roten Faden folgen, erzählen sie durchgehende Geschichten, eine symbiotische Verbindung von Lyrik und Liedern, Prosa und Musik. Die von Fiechtner gelesenen Texte werden von Vesely mit der Gitarre eher kommentiert als begleitet und gehen in vertonte Gedichte über, die Vesely mal in deutscher, mal in spanischer Sprache singt.

Zwei Künstler, zwei Kontinente und über 40 Jahre gemeinsame Kultur- und Menschenrechtsarbeit. Freiheit, Menschenrechte, Widerstand – das sind immer wieder ihre Themen, um die auch die Konzertlesung am Sonntag im Theater der Stadt Aalen kreisen wird – mal hintergründig, mal amüsant, mal haarsträubend. Vesely schrieb seine ersten Gedichte und Lieder als politischer Gefangener der chilenischen Militärdiktatur, Fiechtner ist seit vielen Jahren für Menschenrechtsorganisationen tätig.