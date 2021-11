Geschafft: Schrezheimerinnen landen ersten Saisonsieg

Am fünften Spieltag der Kegel-Bundesliga hieß es für die Frauenmannschaft des KC Schrezheim „Alles oder Nichts“. Zu Gast beim Aufsteiger Blau-Weiß Auma musste nach vier erfolglosen Spielen endlich ein Sieg her. So gingen unter der Leitung von Trainer Fabian Lutz, Saskia Barth (544) gegen Corinna Thiem (555) und Daniela Weber (556) gegen Saskia Wiedenhöft (556) an den Start.

Barth musste ihren Mannschaftspunkt knapp mit 1,5:2,5 Satzpunkten abgeben. Dafür teilte sich Weber ihren Mannschaftspunkt mit 2:2 Satzpunkten und dem gleichen Endergebnis mit ihrer Kontrahentin.

Das Mittelpaar musste elf Holz aufholen und nach Möglichkeit beide Mannschaftspunkte machen. Kathrin Lutz (566) bekam es mit Selina Thiem (550) zu tun. Alle vier Bahnen waren hart umkämpft, aber am Ende gelang es Kathrin Lutz mit 3:1 Satzpunkten den Mannschaftspunkt zu ergattern. Sandra Winter (554) hatte zu Beginn noch mit der herausforderungsvollen Bahn zu kämpfen, gewann dann aber die weiteren drei Sätze gegen Silke Rietze (539) und somit ging der nächsten Mannschaftspunkt auf das Konto der Schrezheimerinnen.

Im Schlusspaar setzte Fabian Lutz auf Irmgard Drexel und Bianca Sauter. Es galt den Vorsprung von 20 Kegeln zu halten und noch mindestens einen Mannschaftspunkt zu machen. Irmgard (561) lieferte sich ein spannendes Duell gegen Vanessa Geithel (558), hatte am Ende aber mit einem besseren Gesamtergebnis die Nase vorne und sicherte sich den Mannschaftspunkt. Sauter (592) spielte, wie gewohnt, souverän auf und gewann mit 3:1 Satzpunkten ebenfalls ihren Mannschaftspunkt gegen Karina Ludwig (501).

Damit war es geschafft – der erste Sieg in dieser Saison war gesichert. „Wir wünschen unseren Frauen in der 1. Bundesliga, dass sie diesen Aufwind mit in die nächsten Spiele nehmen können“, heißt es vonseiten des KC. Am kommenden Sonntag (14. November) sind die Frauen des SV Pöllwitz zu Gast im Kegeltreff am Kloster.